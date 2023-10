Lerares geschorst nadat schoolbestuur haar OnlyFans-pagina ontdekte: «Ik wist dat het een risico was»

Een lerares van een middelbare school in de Amerikaanse staat Missouri beweert dat ze geschorst werd nadat het schoolbestuur had ontdekt dat ze bijkluste op de erotische website OnlyFans. Dat melden lokale media.

De 28-jarige Brianna Coppage, lerares Engels aan de St. Clair High School, zegt dat haar dagen als lerares waarschijnlijk geteld zijn, maar ze geeft toe dat ze de risico’s als OnlyFans-model kende. Coppage werd naar eigen zeggen afgelopen woensdag geschorst nadat het schoolbestuur haar OnlyFans-pagina had ontdekt. Haar toegang tot de schoolmail en andere software werd opgeschort voor de duur van het onderzoek van het schooldistrict, klinkt het.

«Het hing altijd al als een zwaar van Damocles boven mijn hoofd», zei Coppage in een interview. «Ongeveer twee weken geleden kregen mijn man en ik te horen dat mensen op school mijn OnlyFans-pagina hadden ontdekt. Dus ik wist dat deze dag eraan zat te komen.»

«Het district werd onlangs op de hoogte gebracht dat een werknemer mogelijk ongepaste media op een of meer internetsites had geplaatst», zo meldt directeur Kyle Kruse. «We hebben een juridisch adviseur in de arm genomen om uitgebreid onderzoek te voeren naar deze zaak.»

Enkel voor abonnees

Coppage werd naar eigen zeggen afgelopen zomer lid van OnlyFans om haar salaris als lerares aan te vullen. Ze gaf Engelse les aan eerste- en tweedejaars. Met haar werk op OnlyFans verdiende ze 8.000 tot 10.000 dollar per maand. Coppage zei dat ze voor de site had gekozen omdat de inhoud alleen beschikbaar is voor abonnees en ze zo haar identiteit kon beschermen. Ze heeft geen idee hoe het schoolbestuur haar account heeft ontdekt.

«Ik ben me er erg van bewust dat ik waarschijnlijk nooit meer les zal geven, maar dat was het risico dat ik nam», zegt ze. «Daar ben ik verdrietig om. Ik mis mijn leerlingen.»

Gunstig neveneffect

Al heeft deze zaak ook een gunstig neveneffect: volgens Coppage telt haar Only-Fans-account ongeveer 100 abonnees meer sinds de pagina lekte op haar werk. Ze heeft haar abonnementsprijs meer dan verdubbeld en is van plan om op de site te blijven posten. Wellicht zal dat het leed een klein beetje verzachten.

«Ik heb er geen spijt van dat ik me heb aangesloten bij OnlyFans. Ik weet dat het taboe kan zijn, of dat sommige mensen denken dat het beschamend is, maar ik denk niet dat sekswerk beschamend hoeft te zijn», aldus Coppage.