WOW! Romée uit ‘Temptation Island’ onthult hoeveel ze verdient met OnlyFans

Dat je met OnlyFans behoorlijk wat centjes kan verdienen, weten we al langer dan vandaag. Maar de bedragen die Romée van Zeeland noemt, daar vallen we toch even van omver...

Bij OnlyFans gaat het er iets explicieter aan toe dan pakweg Instagram, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan vast. Leden betalen een maandelijks bedrag en krijgen zo een intieme kijk in het leven van bekendheden. In ons land sprongen onder meer Pommeline Tillière, Megan Desaever en Tanja Dexters al op de OnlyFans-trein, in Nederland waagde Romée van Zeeland zo’n drie jaar geleden de sprong.

Huis kopen

De 25-jarige blondine uit Oss, die als verleidster in ‘Temptation Island 2020’ in bed dook met Zach, verdient daarmee een hele berg geld, zo verklapt ze in een aflevering van Realitea. «Ik heb ook gezegd: als ik mezelf dan zo voor schut zet op televisie, dan moet ik er ook iets aan hebben en iets mee doen. (...) Dat klinkt heel asociaal wat ik nou zeg, maar ik zit nu rond de 25.000, 30.000 euro. (...) Maar ik heb op mijn piek wel 50.000 euro gehad. Maar ik moet wel zeggen dat dat was toen ik nog op Kreta woonde. Ik was daar superveel met die content bezig, maar elke euro die ik toen heb verdiend heb ik opgemaakt», klinkt het.

Afkeurende familie

Met de opbrengst heeft ze inmiddels al een huis kunnen kopen. Handig, maar wat vinden haar ouders ervan dat ze zo’n expliciet beeldmateriaal op het internet zet? «Die hebben zoiets van: doe je ding en wat je eruit haalt is supergoed», legt ze uit. Al steunt niet iedereen in haar familie haar even hard. «Ze veroordelen me misschien een beetje... maar ieder zijn ding», besluit ze.