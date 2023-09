Belgen vinden het moeilijk om na de vakantie opnieuw routine in voedingspatroon te vinden

Met recent onderzoek onder 1.000 Belgen werpt HelloFresh licht op de mentale druk die frequente huishoudelijke taken in relatie tot voeding met zich meebrengen. «Al kijkt de helft van de Belgen (stiekem) uit naar meer routine na een lange verlofperiode, toch stuntelt een grote groep, 40% maar liefst, met het implementeren van die nieuwe dagelijkse routine», zegt receptontwikkelaar Babette Crevits.

Huishoudelijke taken

«Gemiddeld spendeert men 24,5 uur per week aan huishoudelijke taken, zowaar een halve werkweek erbij dus. Van alle huishoudelijke taken gaat 40% van de gewerkte uren naar voedingsactiviteiten: maaltijdplanning (1 uur), boodschappen doen (iets meer dan 2 uur), koken (iets meer dan 4 uur), tafel dekken en de afwas (2,5 uur). In totaal spenderen Belgen hier gemiddeld bijna 10 uur per week (9.8 uur) aan», gaat Babette verder.