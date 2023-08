DEZE voeding boost jouw mentale gezondheid

Voeding heeft invloed op zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen. Via recentelijk onderzoek in opdracht van HelloFresh wordt er gepeild naar het bewustzijn onder Belgen over de invloed van voeding op de mentale gezondheid. Hieruit blijkt dat Belgen (75%) wel degelijk belang hechten aan het consumeren van voedzame voeding om ook de mentale gezondheid te bevorderen. Al blijkt ook dat Belgen nog sterk baat hebben bij het vergaren van de juiste informatie…

Ruim 2 op de 3 Belgen (67%) let actief op wat men eet om de fysieke gezondheid te bevorderen. Ruim de helft (53%) geeft in datzelfde onderzoek in opdracht van HelloFresh aan ook weleens te merken dat voeding invloed heeft op hoe men zich mentaal voelt.

«Het is positief om waar te nemen dat (al) een kleine meerderheid van de Belgen bewust is van de invloed van voeding op het mentale welzijn, een mooie ontwikkeling. Meer nog: na het toelichten van de positieve invloed van voeding op de mentale gezondheid, geven zo’n 3 op de 4 Belgen (75%) aan het belangrijk te vinden om door voedzame voeding zich mentaal beter te kunnen voelen», zegt Dafna, voedingsdeskundige en diëtiste bij de maaltijdboxleverancier. «Al zien we dat een grote groep aangeeft, ruim 1 op 3 (35%), niet op de hoogte te zijn welke voeding best geconsumeerd moet worden om rekening te kunnen houden met het mentaal welbevinden.»

Welke mentale voordelen wensen Belgen uit voeding te halen?

Mentale voordelen die Belgen uit voeding vooral willen halen zijn verhoogde energieniveaus (52%), een betere concentratie (40%), een verbeterde stemming en emotioneel welzijn (38%) en minder stress (35%). “Belgen (61%) geven aan meer te willen weten over de relatie tussen voeding en onze mentale gezondheid.

De ingrediënten voor een gezonde geest

De meerderheid (59%) is het er unaniem over eens dat fruit en groenten het meest geassocieerd kunnen worden met een mentaal welzijn. Dafna: «Het consumeren van fruit en groenten hebben zeker en vast een goede invloed op hoe we ons mentaal voelen, maar uit ons onderzoek kunnen we echter ook concluderen dat andere voorname ingrediënten nog vrij ondergewaardeerd zijn.»

«Toch is het ook wel belangrijk om te weten dat het lastig is om specifieke voedingsstoffen regelrecht in verband te brengen met mentale gezondheid. Wat wel geweten is dat een voedzaam dieet bijdraagt aan een ‘happy mind’ en zelfs minder kans geeft op depressie. Belangrijk is een gevarieerd en vezelrijk dieet. Dit bestaat uit veel groente en fruit, volkoren granen en peulvruchten, goede vetten (olijfolie, noten/zaden, vette vis), niet te veel vlees en regelmatig vis.»

Hoeveel Belgen associëren de volgende voedingscategorieën met een gezond welzijn?

1. Fruit en groenten - 59% van de Belgen

2. Vette vis zoals zalm, makreel, sardines, etc. - 27% van de Belgen

3. Noten en zaden - 26% van de Belgen

4. Volkoren producten - 23% van de Belgen

5. Ingrediënten rijk aan antioxidanten (gekleurde groenten en fruit) - 23% van de Belgen

6. Eiwitrijke voeding (dierlijk en plantaardig) - 16% van de Belgen

7. Gefermenteerde voeding zoals yoghurt, zuurkool, etc. - 8% van de Belgen

«Al geeft de helft van de Belgen (51%) in ons onderzoek aan goed op de hoogte te zijn van welke soort voeding de mentale gezondheid ten goede komt, kunnen we uit bovenstaande lijst echter wel concluderen dat er nog wat werk aan de winkel is qua kennis», licht Dafna toe.

«Zo haal je bijvoorbeeld vezels niet alleen uit fruit en groenten, maar ook uit volkoren producten, peulvruchten noten en zaden. Vezels zorgen voor een gezonde darmflora die vervolgens voor onder andere een goede aanmaak van het hormoon serotonine zorgt, ook wel bekend als het gelukshormoon. Dit hormoon wordt vanuit de darmen naar de hersenen getransporteerd en heeft zo invloed op onze geluksgevoelens en helpt je beter bestand te zijn tegen stress. Maar ook gefermenteerde voeding, zoals yoghurt en zuurkool, vormen bouwstenen voor een happy mind. Zo voorzien deze producten jou van gunstige darmbacteriën, die ook een gezonde darmflora bevorderen.

«Vervolgens zorgt vette vis zoals zalm voor de Omega 3-vetzuren waardoor zenuwcellen goed en snel met elkaar communiceren. Dit zorgt voor een betere concentratie en een goed geheugen», gaat Dafna verder. «Ook beschermen producten rijk aan antioxidanten, zoals gekleurde groenten en fruit, je hersenen tegen vrije radicalen en bevorderen ze de doorstroming van zuurstof naar je hersenen.»

«Tot slot heb je ook nog eiwitrijke voeding, zoals vlees, vis, noten en zaden, etc. De aminozuren in eiwitten lijken ons te helpen ons mentaal in balans te voelen. Een voorbeeld van een van de aminozuren is tryptofaan, deze kan ons lichaam zelf niet aanmaken en kunnen we enkel via voeding opnemen. Tryptofaan heeft mogelijk een positieve invloed op onze slaapkwaliteit, emoties en zelfvertrouwen.»

Kortom: Het effect van een volledig gezond dieet, rijk aan groente, fruit, gezonde granen, peulvruchten, noten, zaden, vette vis en olijfolie, is het beste medicijn voor mentale fitheid en gezondheid.

