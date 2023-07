Een vierde van Belgen geeft tijdens de zomer meer uit aan eten

De zomer is in volle gang en velen kijken uit naar de nog komende zomeractiviteiten zoals festivals, vakanties en daguitstapjes. Een onderzoek* onder 1.500 in opdracht van maaltijdboxleverancier HelloFresh werpt licht op het bestedingsgedrag van Belgen voor voeding tijdens het zomerseizoen. Daaruit blijkt datbijna 1 op de 4 Belgen (24%) meer uitgeeft dan het weekbudget toelaat tijdens de zomermaanden. Voor ruim 2 op de 5 (43%) Belgen komt dit omdat spontaniteit vaak de bovenhand krijgt tijdens de zomer en men minder graag vooruit plant wat betreft voeding.