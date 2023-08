Het jaar van de vrouwelijke superster? Beyoncé en Tay Tay zwengelen economie aan

‘Who run the world? Girls!’ Beyoncé zong het al in 2011, maar nu lijkt het ook echt door te dringen bij het grote publiek. 2023 wordt namelijk gedomineerd door vrouwelijke supersterren, zoals Taylor Swift, Beyoncé en Margot Robbie. Waar je ook kijkt; entertainment voor en door vrouwen kende een ongekende opmars de afgelopen maanden. Het zorgde er zelfs voor dat economen enkele nieuwe termen in de mond namen. Had jij al gehoord van de ‘Beyoncé Bump’, ‘Barbie-Billion’ en ‘Taylornomics’? Metro stelde een verklarende woordenlijst samen.

Op 11 mei 2023 trapte Beyoncé haar wereldtour ‘Renaissance’ af in Stockholm. Twee avonden op rij stroomden fans toe om Queen B aan het werk te zien. Een nogal onverwachts gevolg daarvan was dat de inflatie in Zweden in mei minder afnam dan verwacht; de grote toestroom van (buitenlandse) fans had gezorgd voor een stijging van de hotel- en recreatieprijzen. ‘Het Beyoncé-effect’ bleek gelukkig voor de Zweden maar tijdelijk te zijn.

Beyoncé Bump

Maar sinds het Amerikaanse deel van haar wereldtour van start is gegaan, doet de term ‘Beyoncé Bump’ de ronde. De term werd geïntroduceerd door Yelp, een reviewsite voor bedrijven. In Philadelphia zag Yelp, een week voor de komst van de Amerikaanse zangeres, een gigantische toename in zoekopdrachten voor onder andere manicures (193%), pruiken (81%) en cafés (160%) ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

«Beyoncé heeft zoveel impact. Het is fascinerend om te zien hoeveel opwinding en interesse er wordt gegenereerd voor lokale winkels en bedrijven overal waar haar tour halthoudt», zegt Tara Lewis, trendexpert bij Yelp. «Of het nu mensen zjin die op zoek zijn naar restaurants, vervoer of outfits, de ‘Beyonce Bump’ is écht en het zorgt ervoor dat mensen in contact komen met lokale bedrijven.»

Zelf houdt Beyoncé er natuurlijk ook een aardige cent aan over. Forbes berekende dat de ‘Renaissance World Tour’ maar liefst 2 miljard dollar in het laatje zal brengen. Denk aan de opbrengsten van de verkoop van merchandise en tickets.

Taylornomics

Taylor Swifts ‘The Eras Tour’ schoot in de VS uit de startblokken op 17 maart 2023, en sindsdien hebben de Swifties, haar fans, hun geld al serieus laten rollen. The Wall Street Journal vatte het fenomeen beknopt samen: «It’s simple Taylornomics: When Taylor Swift comes to town, Swifties go on a spending spree.» Net zoals bij de ‘Renaissance World Tour’ boeken fans van Tay Tay hotelkamers, gaan ze op restaurant en willen ze zich graag in nieuwe klerenuitdossen.

Lokale shops spelen bovendien graag in op alle heisa om klanten te lokken: volgens The Wall Street Journal worden er cocktails en donuts vernoemd naar nummers van Swift, en stak een museum in Nashville snel een expositie in elkaar dat draaide rond de outfits van de zangeres. De expositie viel samen met haar optredens in de stad, 114.000 mensen kochten er een kaartje voor. «Het was onze beste maand ooit, en we bestaan al 65 jaar», klonk het vol ongeloof bij het museum. Tay Tay kreeg ook een shout out van de Federal Reserve Bank of Philadelphia: ze had er eigenhandig voor gezorgd dat in mei de hotels een recordwinst hadden geboekt sinds de start van de coronapandemie.

Zelfs wie geen ticket heeft bemachtigd voor een optreden, zakt af naar de steden waar de zangeres optreedt. Op TikTok doken de laatste maanden massaal filmpjes op van duizenden fans die staan mee te brullen op de parking van een arena. Ook zij moeten eten en drinken en wellicht ergens overnachten.

Het valt nog af te wachten wat de effecten van ‘The Eras Tour’ zullen zijn in Europa. Het Europese gedeelte van de tour gaat van start op 9 mei 2024 in Frankrijk.

‘Barbie-Billion’

Niet alleen de muzieksector heeft het afgelopen jaar voor een enorme economische impact gezorgd, ook in de filmsector kan het geluk niet op. Dé film van de zomer was immers ‘Barbie’, en dat heeft iedereen geweten. De prent van Greta Gerwig, met in de hoofdrollen Margot Robbie (Barbie) en Ryan Gosling («He’s just Ken»), heeft wereldwijd al meer dan een miljard [billion in het Engels, nvdr.] dollar opgeleverd aan de kassa’s. Daarmee is Gerwig de eerste vrouwelijke regisseur die daarin slaagde. Girl power!

Waarom spenderen vrouwen zoveel geld aan hun idolen?

Voor de concerten van Beyoncé en Taylor Swift betalen veel fans hallucinante bedragen. De vraag dringt zich bij velen dan ook op: waarom zou je zoveel besteden aan een concert? Kort door de bocht: we vinden het de investering waard, dus waarom niet? «Mannen gaan toch ook naar veel sportevenementen en spenderen daar ook grote sommen geld aan. Daar wordt nooit van gezegd dat dat absurd is. Voor mij is dit mijn Super Bowl», zegt Taylor Swift-fan Juli Polise aan CNN. Naast de economische impact hebben Beyoncé, Taylor Swift en ‘Barbie’ duidelijk ook een sociale impact: vrouwen voelen zich gezien, empowered en deel van een community. Hetzelfde geldt voor hun LGBTQIA+-fans. Queen B, Tay Tay en ‘Barbie’ brengen immers een inclusieve en positieve boodschap via hun kunsten.