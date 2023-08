«Ouders weten nog steeds niet welke busritten wegvallen»

TreinTramBus is boos dat reizigers op de website van vervoermaatschappij De Lijn niet kunnen terugvinden welke ritten vanaf 1 september zullen wegvallen, drie dagen voor de start van het nieuwe schooljaar. «Reizigers moeten het stellen met een opsomming van de lijnen waarop ritten worden geschrapt. Welke ritten wegvallen, weten we nog steeds niet», aldus de reizigersorganisatie.

De Lijn maakte vorige week bekend op welke lijnen vanaf 1 september busritten worden geschrapt wegens personeelstekorten. «De Lijn belooft weliswaar dat er geen schoolritten wegvallen en er bovendien alleen ritten worden geschrapt op hoogfrequente lijnen», aldus Stefan Stynen, bestuurder van TreinTramBus. «Uit informatie die we via informele weg kregen over de regio Mechelen blijkt alvast dat ze die belofte niet kan hard maken. Er vallen wel degelijk ritten weg in de schoolspits en op sommige lijnen ontstaan wachttijden van één of twee uur.»

Elektrische bussen laten op zich wachten

De voorzitter van TreinTramBus, Peter Meukens, hekelt dat de laatste drie Vlaamse mobiliteitsministers Hilde Crevits (cd&v), Ben Weyts (N-VA) en Lydia Peeters (Open Vlv) de belofte om het wagenpark te elektrificeren maar in weinig daden hebben omgezet. «Ze bestelden maar met mondjesmaat elektrische bussen en investeerden ook te weinig in laadinfrastructuur.»

De organisatie stelt ook nog dat De Lijn moet blijven rijden met vervuilende Euro 3-bussen, die bijna 20 jaar oud zijn, omdat de bestelde nieuwe elektrische bussen langer op zich laten wachten. TreinTrambus vindt dat de maatschappij intussen tweedehands Euro 6-dieselbussen zou moeten kunnen kopen in de buurlanden. Volgens Meukens mag dat niet van de minister. Zij moet De Lijn voldoende middelen geven «om haar exploitatie op internationaal niveau te brengen», zegt hij. «Ook De Lijn is aan zet. Zij moet eindelijk de reiziger au sérieux nemen en duidelijk en correct communiceren over de ritten die ze tijdelijk niet kan rijden.»

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij is momenteel bezig met het invoeren van de wijzigingen in de systemen, reageert woordvoerder Karen Van der Sype. Ze verwacht dat dit in de loop van de dag gebeurd is, of ten laatste woensdagochtend. De Lijn zal dan via de geijkte kanalen daarover communiceren.

