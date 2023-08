Zoektocht naar Nessie eindigt met mogelijke waarnemingen maar geen bewijzen

Volgens projectleider Alan McKenna heeft hij een aantal videobeelden en tips binnengekregen van mensen die de livestream volgden via camera’s die aan het meer in de Highlands waren geplaatst. Maar alle data uitpluizen en feiten van wishful thinking scheiden zal veel tijd vergen.

Met zijn 36 kilometer lengte en 240 meter diepte is Loch Ness het grootste zoetwatermeer van het Verenigd Koninkrijk. En zoals bekend geloven sommigen dat er in het meer een prehistorisch reptiel zou leven. De eerste vermelding van Nessie dateert van de zesde eeuw na Christus, in de biografie van een Ierse monnik.