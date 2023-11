Brussel: Engelstalig theatergezelschap zoekt podium

Om Engelstalig theater te kunnen blijven promoten in Brussel, is Bridge Theatre op zoek naar een vaste schouwburg. Hun nieuwste productie, 'Grounded' van George Brant, is net in première gegaan en neemt de impact van technologieop het moderne werk- en gezinsleven onder de loep.

Bridge Theatre, momenteel zonder vaste speellocatie, richt zich op het produceren van Engelstalige toneelstukken die cultuur gebruiken als een brug tussen de inwoners van Brussel. 'Grounded' is een aangrijpend en poëtisch drama dat de uitdagingen onderzoekt waarmee een Amerikaanse gevechtspilote en moeder geconfronteerd wordt, balancerend tussen haar professionele verplichtingen en haar gezinsleven. Het stuk brengt een krachtige boodschap over de complexiteit van leven in een technologisch geavanceerde wereld.

De artistiek directeur van The Bridge Theatre, Edward McMillan, benadrukt de relevantie van het stuk voor het Brusselse publiek. Hij licht toe: «Dit stuk is misschien 10 jaar geleden geschreven, maar is vandaag relevanter dan ooit. Het verkent de vaak vage grens tussen werk en privéleven en stelt vragen over de ethiek van moderne oorlogsvoering vanuit het perspectief van een vrouwelijke gevechtspilote die ook moeder is.»

Bridgerton

De hoofdrol in deze productie wordt vertolkt door Letty Thomas, bekend van haar werk in televisie en film zoals 'The Crown' en 'Bridgerton', en haar toneelervaring in diverse Londense theaters. De regie is in handen van de getalenteerde jonge regisseur Emma Howlett, met ondersteuning van een deskundig creatief team bestaande uit Eleanour Wintour (decor- en kostuumontwerp), Edward Saunders (lichtontwerp) en Sarah Spencer (geluidsontwerp).

‘Grounded’ is te zien in Full Circle, Vleurgatsteenweg 89, 1050 Brussel, nog tot 25 november van dinsdag tot en met zaterdag.

