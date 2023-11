Mechelen krijgt er een nieuw cultuurhuis bij: Kunsthal presenteert eerste tentoonstelling

Kunsthal Mechelen is het nieuwe huis voor hedendaagse en beeldende kunsten dat tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte en projecten organiseert en presenteert. Op 8 december opent Kunsthal Mechelen zijn eerste tentoonstelling: ‘Radical Shapeshifters’.

Kunsthal Mechelen opent op 8 december zijn eerste tentoonstelling: ‘Radical Shapeshifters’. De term wordt vaak geassocieerd met religieus, ideologisch, of politiek extremisme, wat een negatieve perceptie van geweld en vernietiging met zich meebrengt. Maar in oorsprong is radicaal zijn positief, constructief en zelfs noodzakelijk. Radicale individuen en bewegingen hebben de geschiedenis, samenleving, politiek, cultuur, mode, kunst, en zo meer vormgegeven. Ze voeden vooruitgang door heersende normen uit te dagen en op te komen tegen onrecht, om zo verandering teweeg te brengen. Radicaal zijn draait om het creëren van transformatie.

«Geworteld in empathie»

Curator en schrijver Zeynep Kubat organiseert deze eerste tentoonstelling van Kunsthal Mechelen. Naast haar onafhankelijke opdrachten, is Kubat ook werkzaam als assistent-curator bij KANAL-Centre Pompidou in Brussel. In haar werk focust ze op de kruispunten tussen kunst, cultuur en de maatschappij, waarbij ze op zoek gaat naar intersectionele praktijken in hedendaagse kunst.

«De oorsprong van de term ‘radicaal’ kan worden teruggevoerd naar de Latijnse woorden 'radix' (wortel) en 'radicalis', wat 'voortkomend uit’ of ‘verbonden met wortels' betekent. Voor de culturele verschuiving betekende radicaal dus eerder dat je verbonden blijft met je roots, en geworteld bent in empathie, solidariteit, en verzet. Voor veel individuen en gemeenschappen is voortdurend transformeren noodzakelijk om radicaal te zijn in deze originele betekenis», legt Kubat uit.

Van Alberta Whittle tot Yeşim Akdemiz

De tentoonstelling in Mechelen toont werken van Alberta Whittle, Antonia Phoebe Brown, Cihad Caner, Inês Neto dos Santos, Marleen Rothaus, Naomi Rincón Gallardo, Tom Hallet en Yeşim Akdemiz. Ze leggen diverse manieren bloot waarop radicale transformaties onszelf en onze omgeving kunnen vormgeven. Ze inspireren ons om positief onstuimig te zijn en gedaanteverwisselaars te worden. Onstuimig, extreem, chaotisch, tegendraads, tegenstrijdig, revolutionair, strijdlustig, fanatiek, agitator of avant-garde? Doorheen het werk van de kunstenaars vind je hun antwoord op de vraag wat het betekent om ‘radicaal’ te zijn.

