Countdown naar Brussel Brost

Brussel Brost wil studenten aan de start van het nieuwe academiejaar meteen een stevige portie Brusselvibes laten voelen. Het festival streeft daarom in de eerste plaats naar gezelligheid, diversiteit en zet de eigenzinnigheid van Brussel in de verf. «Er gaat dan ook veel energie naar een creatieve uitwerking en invulling van de festivalsite in Paleis 12», zegt Marieke. «Een eigenwijs decor, een overheerlijke foodmarket, een kennismaking met Brusselse organisaties en uiteraard een grootstedelijke line-up; verwacht je aan een ambitieuze 14de editie van Brussel Brost.»

Eerste 100 fietsers krijgen verrassing

Brussel Brost streeft naar duurzaamheid en spoort de studenten aan om met het openbaar vervoer of de fiets af te zakken naar Paleis 12. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien. «En voor het eerst organiseren we twee fietstochten naar Brussel Brost. Ervaren fietsgidsen van Cactus pikken de studenten op aan de campussen in het centrum van de stad. Onder muzikale begeleiding van La Jacqueline en haar mobiele soundsystem rijden we dan in groep naar Paleis 12», legt Marieke uit. «De eerste 100 fietsers die aankomen krijgen een attentie en de kans om hun fiets te pimpen.» Wie zelf geen fiets heeft in Brussel, krijgt op de campussen een kortingscode van Tier om vlakbij een elektrische deelfiets te ontgrendelen.