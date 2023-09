Horst Arts & Music opent tijdelijke nachtclub: Marco Shuttle, Clara!, Jam City en meer

Tien jaar geleden vond de allereerste editie van het artistieke clubfestival Horst Arts & Music Festival plaats. Toen nog aan het gelijknamige kasteel van Horst in Holsbeek, op het einde van de zomer in september. In die tien jaar groeide Horst Arts & Music uit tot een internationaal gerenommeerd platform voor het samenbrengen van vooruitstrevende elektronische muziek, beeldende kunst en inventieve architectuur. Horst vindt vandaag plaats vlak bij Brussel, in het Asiat Park te Vilvoorde.

Club als een tornado

Om het tienjarig bestaan te vieren gaf Horst Arts & Music de opdracht aan Jozef Wouters (Decoratelier) en Carolin Gieszner (touche—touche) om een ontwerp en scenografie voor deze tijdelijke, artistieke nachtclub te realiseren. Het resultaat wordt een grote spiraalvormige structuur, die éénmaal vol, het gevoel van een menselijke tornado moet geven. De link met ʻde elementenʼ wordt op verschillende plaatsen in de nachtclub gezocht. Na de wind van de tornado, zal je ook vuur en water kunnen ervaren.

De Horst Arts & Music Club opent feestelijk met een openingsweekend op 27 en 28 oktober en loopt gedurende 20 avonden tot en met midden maart. In het programma zal er ruimte zijn voor muzikaal talent uit binnen- en buitenland en performancekunst. Het programma voor het openingsweekend is ondertussen ook bekendgemaakt: vrijdag spelen house deejays Gabrielle Kwarteng, ISAbella en Sixsixsixties de allereerste platen in de nieuwe club. Op zaterdag schotelt Horst een stevige schotel deep techno voor met niemand minder dan Marco Shuttle, GiGi FM en Islas.

Pendelbus

Om de bereikbaarheid te verhogen, legt Horst Arts & Music een bus in die pendelt tussen Vilvoorde Station en Asiat Park. Wanneer de treinen niet rijden, zal deze ʻintercitydiscoʼ enkele keren per nacht richting Brussel rijden zodat bezoekers op een veilige manier thuis geraken.

Volledige muziekprogramma oktober en november

Oktober

Vrijdag 27 oktober

Gabrielle Kwarteng, ISAbella, Sixsixsixties

Zaterdag 28 oktober

GiGi FM, Islas, Marco Shuttle

November

Vrijdag 3 november

Clara!, iced lattina, Le Motel & Greg, Roni & Lisa More

Zaterdag 4 november (hosted by Beautiful Freaks)

Anna Wall, DJ Rino & Boudewijn Ericx, Evan Baggs, Michiel N & Tom Rynders, Radioactive Man (live), Walrus

Zaterdag 18 november

Kong, Move D, Moxie

Vrijdag 24 november (hosted by Slagwerk)

Jam City, Liyo, Otis & Phillip Jondo, Toxe

Zaterdag 25 november

Pierro & Brassac, So-Fi and special guest to be announced