Doel Festival: artistiek raven in een mysterieus polderdorp

Met vijf muziekpodia en verschillende kunstexposities wil Doel Festival ook dit jaar muziek- en kunstliefhebbers samenbrengen in de historische straten van het dorp. Tot 2 uur ’s nachts wordt op unieke locaties de dansvloer geopend, waar ravers het beste van zichzelf kunnen geven bij onder meer Zouzibabe en JASSS. Ook dit jaar zet het festival in op nationaal en internationaal talent. Zo plaatsen ze lokale artiesten als Nosedrip, Lola Haro en Dana Montana in de spotlights, naast internationale namen zoals SPFDJ, Calibre, DVS1 en DJ Gigola.