Pink Screens brengt 10 dagen lang queer cinema naar Brussel

Liefhebbers van Queer film moeten de komende weken in Brussel zijn. Nog tot 18 november toont Pink Screens Brussels Queer Film Festival talloze filmvertoningen, debatten, optredens en tentoonstellingen met uiteenlopende visies over seksualiteit en gender.

Organisator ‘Genres d’à côté’ is al bijna 20 jaar betrokken bij de distributie van films over gender en alternatieve seksualiteit in België. In samenwerking met Cinéma Nova heeft de non-profitorganisatie nu een selectie van 37 films en 70 kortfilms voorzien voor de 22ste editie van het festival. Daarbij is ’verzet’ de rode draad.

Tien dagen lang worden er films getoond die «gevestigde hokjes aan de kaak stellen en alternatieve en/of minoritaire genders en -seksualiteiten zichtbaar maken», aldus de organisatie.

Op het programma: ‘Orlando’ (1992), waarin Tilda Swinton dwars door de geschiedenis van Engeland reist en de gendernormen exploreert, ‘Conann’, een trippy zwart-witfilm over een queer Conan the Barbarian en ‘El Houb - De Liefde’, de Nederlandstalige debuutfilm van Regisseur Shariff Nasr over homoseksualiteit in moslimgemeenschappen.

Zachte prijzen

Het volledige programma is beschikbaar op de website van Pink Screens. Filmtickets kosten 7 euro aan het normale tarief. Kortingtickets bedragen 4 euro. Deze korting is er voor studenten of werkzoekenden. Voor 35 euro kan ook de ‘Pink Pass’ aangekocht worden, goed voor zes vertoningen.