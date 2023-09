Pokémon neemt Van Gogh Museum over: «Ze hebben een sterke link»

Voor hun vijftigste verjaardag slaat het Van Gogh Museum in Amsterdam de handen in elkaar met de Japanse tekenfilm Pokémon. Een verrassende combinatie, die volgens het museum wel degelijk steek houdt: «Er is een sterke link tussen de inspiratie achter Pokémon en enkele van de beroemdste werken van Vincent van Gogh»

Fans van Pokémon opgelet: nog tot 7 januari 2024 kan je Pikachu, Eevee, Snorlax en vele andere Pokémon ontdekken in het Van Gogh Museum. Met deze samenwerking hoopt het museum dat kinderen kennismaken met van Goghs kunstwerken.

Vincents werk en Pokémon hebben volgens hen beide een bijzondere band met de Japanse kunst en cultuur. Japanse prenten waren van grote invloed op Vincents kunst en zijn kijk op de wereld. De grote vlakken in krachtige kleuren, de alledaagse onderwerpen en de aandacht voor details uit de natuur spraken hem aan. In een brief aan zijn broer Theo in september 1888 schreef hij over deze inspiratiebron: «En je kunt volgens mij de Japanse kunst niet bestuderen zonder veel vrolijker en gelukkiger te worden en het doet ons terugkeren naar de natuur, ondanks onze opvoeding en ons werk in een wereld vol conventies.»

Mathieu Galante, hoofd Licensing bij The Pokémon Company International: «We zijn altijd op zoek naar geweldige partners met wie we unieke en leuke ervaringen voor Pokémon-fans kunnen creëren, en die hebben we echt gevonden in het Van Gogh Museum. Er is een sterke link tussen de inspiratie achter Pokémon en enkele van de beroemdste werken van Vincent van Gogh. Met deze samenwerking hopen we dat kinderen de wereld van kunst ontdekken en zich erin verdiepen via de fantastische werken van Van Gogh en Pokémon.»

Mini-collectie

Een aantal van Vincent van Goghs bekendste werken uit de vaste collectie van het Van Gogh Museum vormde de inspiratie voor zes schilderijen die kunstenaars van Pokémon hebben gemaakt. Zo is Pikachu te zien in een werk dat op Zelfportret met grijze vilthoed (1887) is geïnspireerd, is de Pokémon Sunflora verstopt in een variant op Van Goghs beroemde Zonnebloemen (1889) en zie je Snorlax en Munchlax relaxen in werk dat is geïnspireerd op De slaapkamer (1888). De zes schilderijen zijn te bewonderen op de eerste verdieping van het Rietveldgebouw.

Daarnaast is er ook een speurtocht die jonge bezoekers leidt langs de werken van Vincent Van Gogh die de inspiratie vormden voor de zes. Tijdens de activiteit ontdekken bezoekers het museum en de verhalen achter de schilderijen. Bezoekers kunnen hun ingevulde boekje na afloop inleveren voor een speciale Pikachu x Van Gogh Museum-promokaart (zolang de voorraad strekt). Veder kan je zelf Pikachu leren tekenen in het Museum en is er ook een exclusief assortiment aan Pokémon x Van Gogh Museum producten verkrijgbaar.

