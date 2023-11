Uitvinder? Schrijf je dan snel in voor de Maker Faire Gent van Henk Rijckaert

Maker Faire Gent, het grootste DIY-festival ter wereld, strijkt komend voorjaar voor de vierde keer neer in Gent. Een robot battle, een machine die bliksemschichten creëert, rondvliegende zeppelins, ... Je kan het niet gek genoeg bedenken of je komt het er tegen. Er is van alles te zien, doen en beleven voor alle leeftijden. Van hand-, las- en soldeerwerk tot eigenzinnige games, workshops, keynotes en cosplay.