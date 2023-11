Helaas! Zelfrijdende auto niet welkom op Belgische wegen: «Ontgoocheling»

Auto’s die in hoge mate «zelfrijdend» zijn, krijgen geen toestemming om op Belgische wegen te rijden. Dat zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet(Ecolo) in Het Nieuwsblad. Zijn Vlaamse collega Lydia Peeters (Open Vld)zegt Gilkinets uitspraken te betreuren, en zegt zelf te kiezen voor «technologische vooruitgang en duurzame groei».

In Duitsland mag je op de autosnelweg met enkele modellen van Mercedes «level 3» autonoom rijden. Dat betekent dat de auto het stuur overneemt, waardoor de bestuurder andere dingen kan doen. Je moet wel in staat zijn om op elk moment het stuur weer over te nemen. Het kan bovendien alleen bij daglicht, in een file en de maximumsnelheid is 60 kilometer per uur.

Mercedes hoopte het systeem ook in België aan te bieden, maar die wettelijke toestemming komt er dus niet. «Ik ben geen voorstander», zegt minister Gilkinet (Ecolo). «Het is een tussenvorm in autonoom rijden: mensen die zitten te gamen in hun auto zijn niet alert genoeg om snel te kunnen ingrijpen indien nodig.» Gilkinet wijst nog op andere «klassieke nadelen». «Ook zelfrijdende wagens staan in de file en veroorzaken vervuiling. Voor lange ritten kun je mensen beter aanzetten om de trein te nemen dan in een zelfrijdende auto te zitten. Op de trein kunnen ze ook rusten.»

Zelfrijdende voertuigen zijn vooral interessant voor de logistieke sector, bijvoorbeeld in de industrie, zegt Gilkinet. «Daar hebben we al verschillende studies rond gedaan en daar loopt ook een proefproject rond.»

«Ontgoocheld»

Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias waarschuwt dat de technologie niet te stoppen is, ook voor personenwagens. Het zou dan ook net goed zijn om proefprojecten te organiseren om de technologie te evalueren.

Eind september werd op Vlaams niveau al de Taskforce Autonoom Vervoer gelanceerd. Die moet «de opkomst van autonoom vervoer in Vlaanderen in goede banen leiden en nieuwe pilootprojecten maximaal ondersteunen». Wat betreft Peeters is autonome mobiliteit «een realiteit die we niet uit de weg kunnen gaan». Vlaanderen zal, binnen haar bevoegdheden verder «een participatieve rol opnemen» om zo de markt te begeleiden, klinkt het nog.

Mobiliteitsorganisatie Touring is absoluut niet te spreken over het nieuws dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet geen ruimte wil maken voor de introductie van de zelfrijdende auto. Touring is «ontgoocheld in de onwil van de minister» om het pad voor zelfrijdende voertuigen te effenen en op termijn van hun voordelen te kunnen genieten.

«Het staat vast dat geautomatiseerde voertuigen een grote stap vooruit kunnen zijn op het vlak van verkeersveiligheid, maar dat zij ook op het vlak van doorstroming en dus van milieu-impact resoluut positieve effecten kunnen hebben», klinkt het. Touring vindt dat we die kansen niet in de kiem mogen smoren en dat dringend proefprojecten rond autonome voertuigen moeten worden toegelaten en opgezet.

Het remmen van technologische verbetering die volop aan de gang is en er sowieso aankomt, heeft nooit een duurzaam positief effect. Bovendien verzwakt dit onze positie ten opzichte van buurlanden die wel ambitieus meegaan met technologische innovatie, luidt het. Touring is ook geschokt door de argumentatie van de minister. «Die pleit eigenlijk voor minder schoon, minder vlot, minder veilig, minder comfortabel autoverkeer, enkel om de kloof met de trein niet te vergroten. Dat is een destructieve strategie.»

«Iedereen zou moeten beseffen dat we voor alle vervoersmiddelen de beste en meest geavanceerde technologie nodig hebben om een performant, multimodaal mobiliteitssysteem uit te rollen dat de uitdagingen met succes aangaat. Dat er op beleidsvlak nog altijd in ’of-of’ wordt gedacht en niet in ’en-en’, dat is onbegrijpelijk», besluit de organisatie.

