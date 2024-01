Nooit werden er meer treinen afgeschaft dan in 2023: «Dit is niet waar de reiziger recht op heeft»

De stiptheid van de treinen is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar. Er werden ook meer dan 46.000 treinen afgeschaft, een record. Dat blijkt vrijdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Concreet kwam 87,5 procent van de treinen vorig jaar op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aan op zijn eindbestemming of in Brussel. In 2022 was dat 89,2 procent.

Die stiptheidsgraad houdt echter geen rekening met de afgeschafte treinen. En dat waren er vorig jaar 46.086, een record. Inclusief die afschaffingen, kwam de stiptheid in 2023 uit op 84,6 procent (tegen 86,4 procent in 2022). Dat betekent dat ruim een op de zeven treinen vorig jaar minstens 6 minuten vertraging had of afgeschaft werd.

Reactie NMBS

Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS zeggen in een eerste reactie dat de stiptheid absoluut onvoldoende is. «Dit is niet waar de reizigers recht op hebben», klinkt het. «De prioriteit van zowel NMBS als Infrabel voor 2024 is om die stiptheid weer naar omhoog te krijgen.»

