Deze 5 voorwerpen laat je in de winter beter niet in de auto slingeren

Volgende week gaat het opnieuw vriezen! Als je je auto buiten laat staan, weet dan dat er vijf voorwerpen zijn die je beter niet in je voertuig kunt achterlaten.

De reden? Deze objecten kunnen beschadigd raken, of erger nog, je auto beschadigen! Hieronder ontdek je welke dit zijn.

Frisdrank

Frisdrak en bruisend water kunnen erg slecht tegen negatieve temperaturen. Bewijs hiervan is dat je fles of blikje simpelweg kan exploderen als de thermometer onder de -2ºC zakt (of erger). Vergeet dus niet om ze mee te nemen als je je voertuig verlaat.

Bepaalde voeding

Verschillende etenswaren zijn niet bestand tegen ijskoude temperaturen, zoals conservenblikken of eieren. Om te voorkomen dat je ze moet weggooien, raden we je aan je boodschappen snel mee naar binnen te nemen zodra je thuis bent.

Medicatie

«De werking van sommige medicijnen kan afnemen door de kou. Om dit te voorkomen, kun je beter geen medicijnen in je auto achterlaten als de temperaturen erg laag zijn», zegt Max.

Elektronische apparaten

Laat je elektronische apparaten niet in je auto liggen als het erg koud is, om te voorkomen dat ze beschadigd raken door de kou, of erger nog, dat hun batterij beschadigd raakt. Leg ze dus lekker warm binnen.

IJskrabber

Dit eenvoudige accessoire is onmisbaar wanneer je na een vriesnacht met de auto wilt vertrekken en de ruiten ingepakt zijn met een dikke laag ijs. Als je instinctief je ijskrabber in de auto laat liggen om hem gemakkelijk terug te vinden bij ijzel, weet dan dat dit een slecht idee is! Als je ijskrabber blootgesteld wordt aan negatieve temperaturen, kan hij uiteindelijk volledig onbruikbaar worden. Houd hem dus binnen en neem hem 's ochtends mee, zodat je niet te vroeg afscheid van hem hoeft te nemen.