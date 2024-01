Deze grappige nummerplaat valt op: «Ideaal voor een bezoek aan de Quick» (foto)

Gepersonaliseerde nummerplaten: je hebt voor- en tegenstanders, maar over een ding is iedereen het eens. Ze vallen op! Net zoals de nummerplaat van deze Scenic, die ook nog eens een gepaste parkeerplaats heeft gekozen.

In België kan elke chauffeur ervoor kiezen om zijn nummerplaat te personaliseren. Je hoeft alleen maar 1.000 euro te betalen en natuurlijk enkele regels te volgen over wat je op je plaat wilt delen. Sommige automobilisten kiezen ervoor om hun bijnaam te gebruiken of om uit te pakken met hun beroep. Anderen gebruiken het om te provoceren of andere weggebruikers te doen lachen.

Rijmpje

Foto Facebook

Of deze weggebruiker nu een bijzondere bijnnaam draagt of een weddenschap verloren heeft, is niet duidelijk. In elk geval moeten verschillende voorbijgangers smakelijk lachen om de nummerplaat van deze Scenic. En zeker als die wagen ook nog eens voor de Quick geparkeerd staat! Dit toeval zorgt voor een grappig rijmpje, zoals iemand op Facebook opmerkt: «Ne mcchick on de Quick!»

Of je nu een voor- of tegenstander bent van gepersonaliseerde nummerplaten, één ding is zeker: deze nummerplaat valt op op de Belgische wegen.