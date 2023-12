A Christmas Carol is een klassieker van een kerstverhaal, geschreven door Charles Dickens. Een vrekkige bankier met een afschuw van liefde, familie en vriendschap krijgt op kerstavond bezoek van enkele mysterieuze kerstspoken, die hem tot nieuwe inzichten brengen. Voor de gelegenheid werd het verhaal in een warme familiemusical (6+) gegoten, geregisseerd door Stany Crets en met Lucas Van den Eynde in de hoofdrol.