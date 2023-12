Ontdek La Vallée du Loir op je eigen ritme: slow travel in het hart van Frankrijk

Wij brachten een bezoek aan de betoverende Vallée du Loir, vaak overschaduwd door haar bekendere zus, de Vallée de la Loire. Deze laatste, beroemd om majestueuze kastelen en uitgestrekte wijngaarden, trekt jaarlijks massa's toeristen. De Vallée du Loir, daarentegen, is een verborgen juweel, ver weg van de drukte. Ook hier vind je impressionante kastelen, maar ook rustige dorpjes, ongerepte natuur en een rijke gastronomie, zonder massatoerisme. Het is de perfecte bestemming voor slow travel, waar je kan onthaasten en genieten van de Franse 'joie de vivre'.

De Vallée du Loir, gelegen in het hart van Frankrijk, strekt zich uit ten zuidwesten van Parijs en ten noorden van de bekendere Vallée de la Loire. In deze regio, die verscholen ligt tussen groene heuvels, hoef je je niet te haasten van hoogtepunt naar hoogtepunt. Laat je meevoeren door het kabbelende ritme van de Loir en ontdek het authentieke Franse platteland, te voet, met de kano, op de rug van een paard of liever met je stalen ros.

Te voet

Door de bosrijke omgeving is het geen verrassing dat de Vallée du Loir alles in huis heeft voor een wandelvakantie. Wij trokken naar de bossen van Bercé om de eeuwenoude eiken te bewonderen. Dankzij een app leer je vanalles over deze enorme bomen. Wist je bijvoorbeeld dat de nieuwe torenspits van de kathedraal Notre-Dame de Paris uit het hout van een van de eiken uit dit bos gesneden is? Letterlijk een kathedraalbos, dus!

Te paard

Wil je het bos van Bercé eens vanuit een ander oogpunt bekijken? Dan moet je langsgaan bij de manège L’Eldorando in Pruillé-l’Éguillé, waar zowel beginners als ervaren ruiters welkom zijn. Xavier en Isabelle nemen ons cowboygewijs mee op een paardrijtocht door het woud. Op de rug van Ohio en Cherokee komen we dichter bij de natuur dan ooit tevoren. Los van het getrappel van de hoeven en het occasionele gehinnik is het muisstil in het bos. Daardoor spotten we enkele reeën van dichtbij. De dieren zijn immers niet bang van paarden, dus durven ze dichter te komen. Dankzij het lichtspel en de geur van het bos na een regenbui baadt onze tocht in een mystieke sfeer. De kadans van de paarden helpt ons om te onthaasten en volledig in het hier en nu te zijn.

Op de fiets

De Vallée du Loir is net zoals haar grote zus een echte fietsbestemming. Hier geen steile beklimmingen, maar rustige paden die meeslingeren met de rivier. Je kan een meerdaagse fietstocht plannen en de hele vallei verkennen via de V47, een parcours van 320 kilometer, of je kan gaan voor een meer bescheiden lus. Wij kozen voor een mooie route vanuit La Flèche. We worden getrakteerd op een prachtig panorama van de streek. We fietsen langs de oevers van de Loir, tussen de koeien, houden halt bij het moeras van Cré-sur-Loir en voelen ons koninklijk bij het kasteel van Bazouges-sur-le-Loir. Onderweg zoeken we een mooi plekje om onze welverdiende picknick met streekproducten op te peuzelen.

Met de kano

Foto P. Beltrami

Als je geen kanotocht hebt gemaakt, ben je dan wel echt op vakantie geweest in de Vallée du Loir? Vanuit de camping van La Flèche vertrek je richting Luché-Pringé voor een tocht in het weelderige groen. Vanop het water ziet de wereld er verrassend rustiger uit. Je spot vissers, vogels en misschien zelfs kikkers. Als je het volgende dorp niet haalt, kan je ook aan de molen van Bruère terugkeren. Op de terugweg word je verrast door een glijbaan, waar het bij veel toeristen al eens mis loopt... Probeer het droog te houden!

Praktische informatie

Adresjes om te overnachten

- Le Grand Moulin – Le Chartre-sur-le-Loir

In dit charmante molenhuis verwelkomt Marie-Daniëlle je met een aperitief aan het water. Een aanrader!

- Ecolodge op camping La Chabotière – Luché-Pringé

Foto T. Lambelin

Deze camping aan de Loir herbergt één ecolodge. Je gaat hier back to basic, maar hebt wel comfort zoals een echt bed, douche, keukentje en zelfs je eigen verhoogde terras. Groot pluspunt: het zwembad met zicht op de kerktoren!

- Hotel Le Gentleman – La Flèche

Dit boetiekhotel zoekt een balans tussen de Franse klasse en de Britse traditie. In de elegante bibliotheek met salon keer te terug naar de 18e eeuw.

