Ontdek Malta: deze 9 activiteiten moeten op je buckinglist

Op Malta, het kleine maar levendige eiland, voelt iedereen zich thuis. Of je nu een geschiedenisliefhebber bent, op zoek naar avontuur, of gewoon wilt ontspannen aan de rotsige kust, dit land in de Mediterraanse Zee heeft het allemaal. Wij tonen je de 9 activiteiten en plekjes die je maar beter op je reisbucketlist zet. Malta zien en sterven!

Pak je valies en volg ons op een reis langs de hotspots van Malta!

1. Waan je een Ridder in Valletta

Welkom in Valletta, de trots van Malta. Deze stad, een UNESCO Werelderfgoedlocatie, werd opgericht in de 16e eeuw door de Ridders van de Orde van Malta. De Orde, ook bekend als de Ridders van St. John, was een katholieke ridderorde gesticht in de 11e eeuw. Hun doel was oorspronkelijk om zorg te dragen voor zieken en gewonden in het Heilige Land. Na hun verhuis naar Malta in 1530, transformeerden ze het eiland in een rooms-katholiek bolwerk. Vandaag de dag is de invloed van deze machtige orde nog steeds zichtbaar. Valletta voelt aan als een openluchtmuseum waar elke straat een verhaal vertelt. Je keert er terug in de tijd, omringd door indrukwekkende architectuur en bastions. Blikvanger is de St. John's Co-Kathedraal, waar je enkele meesterwerken van Caravaggio kan bewonderen. Sla ook de Upper Barrakka Gardens niet over, waar je een adembenemend uitzicht hebt over de Grand Harbour, vaak beschreven als de mooiste haven van de Middellandse Zee.

Maar Valletta is meer dan een historische schat; het is een bruisende stad vol gezellige cafés en wijnbars, en een cultureel hart waar de echte Maltese ziel voelbaar is. Houd zeker halt bij The Harbour Club, een restaurant met veel grandeur, waar je sipt van lekkere cocktails en verse vis proeft.

2. Maak een ritje met een oude Maltese bus

Stap in een stukje Maltese geschiedenis door een rit te maken met een klassieke Maltese bus. Deze kleurrijke, ouderwetse bussen zijn een charmant symbool van Malta's rijke verleden. Een ritje langs de kustlijn of door de dorpen geeft je een uniek beeld van het dagelijkse leven op Malta.

3. Zwem in kristalblauw water

Een bezoek aan Malta is niet compleet zonder te zwemmen in de heldere wateren van Comino, een piepklein eiland tussen Gozo en Malta. Vanuit Gozo vaar je naar de beroemde Blue Lagoon. Deze idyllische plek, met kristalhelder, turkoois water, is ideaal voor zwemmen, snorkelen en zonnebaden. Maar er is meer: de nabijgelegen Crystal Lagoon is een minder bekend juweeltje, perfect als je op zoek bent naar een afgelegen plek. De Lagoon is omringd door steile kliffen en enkel toegankelijk per boot, wat ervoor zorgt dat je in alle rust kan zwemmen.

4. Ga offroad met een jeep op Gozo

Verken het ruige terrein van buureiland Gozo met een spannende jeepsafari. Deze excursie neemt je mee langs verborgen paden die leiden naar mooie uitzichtpunten op de kliffen. Het is een avontuurlijke manier om de ongerepte schoonheid van Gozo te ontdekken.

Een stop die je absoluut moet maken is restaurant Il-Kantra. Dit afgelegen adresje hoort bij vijfsterrenhotel Ta’cenc, al moet je je hier niet aan stijve obers of zijden servietten verwachten. Denk eerder aan een bohemian geïnspireerde strandbar op Ibiza, maar dan met zicht op ruige rotsen, vis die je zelf uitkiest en prijzen die verrassend betaalbaar zijn.

5. Speel je favoriete scènes na op deze filmsets

Malta's charme heeft vele filmmakers verleid. De oude hoofdstad, Mdina, was het toneel voor King's Landing in het eerste seizoen van 'Game of Thrones'. Fort Ricasoli in Kalkara kwam tot leven in 'Gladiator' en de serie 'Rome'. Voor de film 'Troy' werd de prachtige Blue Lagoon op Comino omgetoverd tot het Trojaanse strand. Speciaal voor 'Popeye' werd dan weer ‘Popeye Village’ gebouwd, nu een kleurrijk themapark. Als je onlangs naar de cinema bent geweest, dan heb je misschien kaskraker 'Napoleon' gezien. Die historische film werd onder andere in de middeleeuwse stad Mdina opgenomen. Bezoek deze plekken en voel je de ster in je eigen film!

6. Rijd rond in een pratende auto

Ervaar Malta op een unieke manier met de Rolling Geeks. Deze golfkarretjes mag je zelf besturen, terwijl de GPSje door de smalle straatjes van de Three Cities leidt. Bovendien heb je een automatische gids aan boord, die je - in het Antwerps notabene! -bijbeent over de rijke geschiedenis en cultuur van Malta. Gordel aan en vertrekken maar!

7. Vlieg boven het water

Op zoek naar een adrenalinekick? Ga flyboarden in Spinola Bay. Dit opwindende avontuur, waarbij je door krachtige waterstralen boven het water zweeft, biedt een uniek perspectief op de kustlijn van Malta. Niet voor reizigers met hoogtevrees!

8. Zoef langs de rotsen

Mag het voor jou nog wat hoger? Dan is er de zipline en abseiling bij Migra l-Ferha. Voel de wind in je haren terwijl je over land en zee zweeft, en kijk vooral niet naar beneden tijdens het abseilen langs steile kliffen. Deze sportieve activiteiten maken slim gebruik van het landschap van Malta. een heel andere ervaring dan in een klimzaal!

9. Bezoek de Stonehenge van Malta

Nu je lichaam weer in vorm is, is het de beurt aan je geest. Wist je dat Malta verschillende prehistorische tempels herbergt die bijzonder goed bewaard zijn? Hagar Qim is er een van en doet denken aan de beroemde Stonehenge. De mysterieuze stenen structuren, meer dan 5.000 jaar oud, geven je een goed beeld van hoe religie in lang vervlogen tijden op Malta beleefd werd. Het uitzicht op de woeste zee draagt alleen maar bij aan de geheimzinnige sfeer.

Praktische info

Overnachten? Wij logeerden in The Hilton in St. Julian’s, met een bruisend nachtleven.

Vluchten? Air Malta vliegt rechtstreeks vanuit Brussels Airport naar Malta in een kleine 3 uur.

Lees ook Een nacht tussen de herten: op avontuur in de Tree Tents van de Grotten van Han