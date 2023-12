Een nacht tussen de herten: op avontuur in de Tree Tents van de Grotten van Han

In het hart van de Belgische Ardennen vind je de Grotten van Han. Het domein staat uiteraard bekend om de grotten, maar wist je dat er ook een heus wildpark is met herten, moeflons, lynxen en zelfs beren? Dit uitgestrekte park aan de oevers van de Lesse verwelkomt dag én nacht bezoekers, want je kan er overnachten in Tree Tents! Hoog en droog slaap je in een tent in de bomen, terwijl onder jou de dieren voort grazen. Wij lieten onze haardroger en tv thuis en gingen kamperen in het wildpark!

Onze trip start met een schilderachtige rit met de safaricar om het dierenpark alvast te verkennen. We spotten uilen, wolven, bizons en lynxen en krijgen uitleg van een gids. Op het einde maken we zelfs kennis met de beren. Erg impressionante dieren, maar het mooiste deel van het park is bij uitstek de vallei waar de herten, oerossen en Przewalskipaarden vrij door elkaar lopen. En laat dat nu net de plek zijn waar wij als een van de enige bezoekers die dag de nacht mogen doorbrengen.

Back to basic

Ranger Chris heet ons welkom in zijn wildpark en leidt ons rond in het tentenkamp. Het kamp bestaat uit een ‘restaurant’, oftewel een beschutte zone met tafels en een kampvuur, een ‘badkamer’ met een dixie en een waterreservoir om je op te frissen. Elektriciteit en wifi zijn nergens te bespeuren. Back to basic dus! Onze slaapplaats bereiken we door een ladder te beklimmen. Op het houten platform tussen de bomen treffen we een tent aan met een matras en stevig donsdeken, maar vooral een prachtig uitzicht op het wildpark en zijn bewoners.

Voor we onder de wol kruipen is het tijd voor een aperitief met lokale producten, samen met onze medekampeerders. Nu we elkaar wat beter leren kennen, trekken we samen met ranger Chris door het verlaten wildpark. Heel bijzonder om na sluitingstijd te mogen ronddwalen!

De majestueuze lynx

We houden halt bij de lynxen. Deze katachtigen zijn bekend om hun solitaire en mysterieuze aard, waardoor ze vaak moeilijk te spotten zijn. Om de dieren meer in detail te bekijken, lenen we een verrekijker van Swarovski Optik. Deze verrekijkers vormen een handig hulpmiddel voor vogelspotters, wandelaars en elke natuurliefhebber. We leren hoe je het kleinnood kan scherpstellen en hoe je zelfs gedetailleerde foto’s door de verrekijker maakt. Het loont de moeite om de wereld - letterlijk – door een andere lens te bekijken!

Nu we de lynx van dichtbij kunnen bekijken, valt vooral zijn korte staart, lange poten, grote voeten, en opvallende pluimpjes aan de oren op. Zijn vacht, die hem helpt camoufleren, verandert van kleur naargelang het seizoen: dikker en lichter in de winter, dunner en donkerder in de zomer.

Oorspronkelijk was de lynx een inheemse soort in België, maar door de jacht en massale ontbossing is het dier rond de 19e eeuw in ons land uitgestorven. Er is wel nog hoop voor deze bedreigde diersoort in Europa, want in Duitsland leven deze reuzekatten nog in het wild. De Grotten van Han zetten trouwens in op bescherming van bedreigde diersoorten door ze te laten paren en te herintroduceren in het wild in minder bevolkte delen van Europa. Denk maar aan de Europese bizon, het Przewalskipaard en de veelvraat!

Barbecue onder de sterren

Na onze wandeling worden we getrakteerd op een heerlijke barbecue, bereid door ranger Chris. Alle gasten verzamelen zich rond het kampvuur waar we verhalen uitwisselen en naar de sterren kijken.

Het wordt een koude en natte nacht, maar dat maakt het des te gezelliger in onze tent. We worden gewekt door het gefluit van de vogels en de herten in de verte. Tijdens de herfst word je trouwens getrakteerd op een wonderlijk schouwspel: te midden van de herfstkleuren hoor je de herten burlen, een geluid dat ze maken tijdens de paarperiode.

Bosbaden

Na een ontbijt met koffiekoeken die ranger Chris speciaal voor ons bij de lokale bakker is gaan halen, worden we opgewacht door Nathalie voor een sessie bosbaden. Bosbaden, ook bekend als 'Shinrin-yoku', wat in het Japans 'baden in het bos' betekent, is een praktijk die in de jaren 1980 in Japan is ontstaan als een manier om stress te verlichten door een diepe verbinding met de natuur te maken. We nemen dus niet echt een bad in het bos! Nathalie moedigt ons aan om onze zintuigen te openen en het ontluikende bos volledig te ervaren. Zonder andere bezoekers om ons heen voelen we geen gêne om bomen te knuffelen, achterwaarts te wandelen en de geur van het bos in te ademen. Hoogtepunt van de sessie is de ontmoeting met de wolven. Terwijl ze wachten op hun ontbijt, huilen ze uit volle borst naar elkaar. Een koor van jewelste breekt los in het stille bos, en daar worden ook wij even stil van.

Praktische info

In 2024 kan je overnachten in de Tree Tents van 29/03 tot 02/11/2024, tijdens alle weekends en Belgische feestdagen en schoolvakanties. Buiten die periode ben je ook welkom op zondagen van 15/09 tot 20/10 tijdens de periode van het burlen van het hert.

Prijs per nacht: 175 euro per volwassene, 95 euro per kind van 4 tot 11 jaar, 20 euro per kind jonger dan 4 jaar. Forfaitair minimum per tent of voor één persoon alleen: 350 euro.

Inbegrepen in de prijs: een overnachting in een Tree Tent in het hart van het Wildpark, een volledig verzorgde avondmaaltijd (aperitief, BBQ maaltijd met drank, dessert), een lekkere ontbijtmand, een exclusieve wandeling met Ranger in een gedeelte van de vallei van het Wildpark, PassHan ticket (Grot van Han + Wildpark + PrehistoHan museum), en tal van voordelen op het Domein. Reserveer je verblijf op de website.

Meer informatie vind je op de website www.grotte-de-han.be

