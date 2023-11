Ontdek hier de 6 reistrends voor 2024

Hoe reist de Belg anno 2024? Glenaki Tourism Consultancy zocht het uit en legde zes reistrends bloot. Wat blijkt? Tijdens het plannen van onze vakantie maken we alsmaar meer gebruik van artificiële intelligentie. Het laagseizoen wint aan populariteit. En ook ‘dupebestemmingen’ zitten in de lift.

1. We kiezen vaker voor ‘dupebestemmingen’

Op het sociale mediaplatform TikTok zijn zogenaamde ‘dupes’ al langer een trend. Het gaat hier om een goedkoper alternatief van een bekend product. Ook dupebestemmingen worden een trend, daarbij wisselen toeristen bekende bestemmingen in voor gelijkaardige plekken die goedkoper zijn en minder bezoekers over de vloer krijgen. Dat merken ze bijvoorbeeld in de Nederlandse stad Leiden, dat dankzij haar grachten en historische gevels veel wegheeft van Amsterdam. Het Franse Vallée du Loir, dat bedekt ligt met statige kastelen en charmante dorpen, wordt dan weer als alternatief gezien voor de hyperpopulaire Loirestreek.

2. Meer boekingen in het laagseizoen

Dupebestemmingen bezoeken, is niet de enige manier om aan de massa te ontsnappen. Ook wie buiten het hoogseizoen reist, ontloopt enorme hordes toeristen én spaart flink wat geld uit. Daardoor pakken alsmaar meer Belgen hun koffers tijdens het laagseizoen in. Wat dacht je bijvoorbeeld van een herfstige trip door de Nederlandse regio de Achterhoek? Daar proeven toeristen op dat moment van een fantastische wildkeuken. In het Italiaanse Zuid-Tirol wint de lente dan weer aan belang. Dan staan de alpenweiden namelijk prachtig in bloei.

3. Het gebruik van AI stijgt

Artificiële intelligentie raakt steeds beter ingeburgerd. Ook in de toeristische sector. Zo bestaan er heel wat tools die je inspiratie bezorgen over je volgende reis. Je steekt je vakantie nu al makkelijk in elkaar met apps als Chat GPT, Roam Around en Guidegeek. Het gebruik ervan is momenteel nog niet zo wijdverspreid. Al ziet Glenaki Tourism Consultancy daar verandering in komen. De tools werken namelijk erg efficiënt: binnen de 30 seconden bedenken ze een handige basis voor je reisprogramma.

4. Toename van multigeneratie vakanties

Waar de meeste Belgen vroeger vooral met generatiegenoten op reis gingen, is dat nu lang niet meer altijd het geval. Sterker nog: het aantal multigeneratie vakanties neemt toe. Dat komt vooral omdat meer grootouders hun kleinkinderen meenemen op vakantie. Daarbij gaan ze vaak op zoek naar een kindvriendelijke bestemming.

5. 55-plussers reizen meer, langer en avontuurlijker

Er verschuift wat in de reissector. En dat ligt onder andere aan de 55-plussers. Zij reizen namelijk alsmaar meer, langer én avontuurlijker. Vaak zijn hun kinderen het huis uit en raakt ook het huis stilaan afbetaald. Daardoor is deze groep kapitaalkrachtig, wat hun reisgedrag beïnvloedt. Ze trekken er graag wat langer op uit en kiezen niet massaal voor een all-in formule aan het strand. Een tiendaagse wandelvakantie in Slovenië, een ballonvaart boven het Turkse Cappadocië of een avontuurlijke rondreis door Ethiopië met Ethiopian Airlines spreekt hen meer aan.

6. Opkomende Europese bestemmingen

Elk jaar verschijnen enkele nieuwe, opkomende bestemmingen op de radar. In 2024 richten de Belgen hun pijlen bijvoorbeeld op de Portugese Alentejo. Deze enorme, dunbevolkte regio blinkt uit in authenticiteit. Al herbergt het ook enkele hoogwaardige, luxueuze boetiekhotels. Ook Montenegro en Albanië krijgen komend jaar meer Belgen over de vloer. Vooral de ongerepte natuur en de Oost-Europese geschiedenis en cultuur prikkelen onze reislust.