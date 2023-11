Singapore in 4 dagen: shop till you drop, futuristische parken en smeltkroes van culturen

Singapore, een bruisende metropool gelegen op een kruispunt van oost en west, staat bekend om de vele expats die hun dagen doorbrengen in torenhoge skyscrapers. Wij gingen er vier dagen op ontdekking en leerden Singapore kennen als een fascinerende mozaïek van culturen, talen en tradities. De diverse bevolking heeft twee dingen gemeen: ze houden van (luxueus) shoppen en een frisse neus ophalen in een van de architecturale parken.

Singapore is een staat die zich uitstrekt over een archipel van 63 eilanden en ligt tussen Maleisië en Indonesië. De eilandstaat heeft een rijke geschiedenis die zich nog steeds laat merken in haar dynamische en diverse bevolking. De inwoners van Singapore vormen een kleurrijk palet van etniciteiten, voornamelijk Chinezen, Maleiers, Indiërs en een mengelmoes van andere nationaliteiten, elk met hun eigen unieke bijdrage aan de samenleving. Door die diversiteit te omarmen, is Singapore kunnen uitgroeien tot een stad uit de toekomst, die niet alleen op economisch vlak enorm welvarend is, maar ook het toonbeeld is van culturele rijkdom. Wij trokken vier dagen door Singapore, waar elke straathoek een nieuw verhaal vertelt!

Dag 1: een duik in de Maleise cultuur en het Brits-koloniale verleden

Na een vlucht van 12 uur begint ons Singaporese avontuur in Kampong Glam, de Maleise wijk. We lunchen er bij Permata, een restaurant dat traditionele Maleise elegantie omarmt, en dat binnen de historische muren van Gedung Kuning. Gedung Kuning was vroeger de residentie van ene lid van de koninklijke familie, maar vormt nu een cultureel centrum. Hier krijgen we een eerste voorproefje van de authentieke Halal-keuken en maken we ook kennis met de Bling bling-kant van Singapore, in de gedaante van extravagante chef-kok Mel Dean.

Na de lunch is het tijd voor een unieke ervaring in de sidecar van een vespa. Terwijl we door de straten van Kampong Glam zoeven, lijken we zelf wel een toeristische attractie. Zelf kijken we onze ogen uit wanneer we de originele winkels in Arab Street (Make your own flipflop!) en de Sultan-moskee spotten.

Vervolgens staat een bezoek aan het prestigieuze Raffles hotel op het programma. Het Raffles Hotel in Singapore is niet zomaar een hotel; het is een icoon van koloniale grandeur en een onuitwisbare bladzijde in de rijke historie van deze stadstaat. Bij onze aankomst worden we begroet door witgekalkte muren, elegante zuilengalerijen en hutkoffers, de stille getuigen van de verhalen en geheimen uit vervlogen tijden. Het hotel, vernoemd naar de stichter van modern Singapore, Sir Stamford Raffles, opende zijn deuren in 1887 en werd al snel het epicentrum van het sociale leven onder welgestelde Britten en literaire grootheden, zoals Rudyard Kipling en Joseph Conrad.

Een bezoek aan Raffles zou niet compleet zijn zonder een slok van de beroemde Singapore Sling, de cocktail die door een slimme barman van Raffles bedacht werd. De cocktail lijkt immers op een elegant fruitdrankje, waardoor ook vrouwen stiekem in het openbaar alcohol konden drinken. In de Long Bar struikel je haast over de pindanootjes, een traditie die dateert uit de tijd dat plantagehouders de jasjes van de nootjes op de vloer gooiden.

Dag 2: botanische schoonheid en shoppen geblazen

De tweede dag begint met een bezoek aan de Nationale Orchideeëntuin. De orchidee is een van de belangrijkste exportproducten van Singapore, en dus behoort de tuin tot het UNESCO Werelderfgoed. We maken er een wandeling tussen de zeldzame orchideeën in een nagebootst tropisch bergbos.

Voor de lunch houden we halt bij Candlenut, waar chef-kok Malcolm Lee een moderne draai geeft aan de traditionele Peranakan-gerechten, een culinaire stroming die voortvloeide uit huwelijken tussen verschillende culturen. Deze culinaire ervaring in een hip en groen kader werd terecht beloond met een Michelinster.

In de middag is het tijd voor een van de favoriete hobby’s van de Singaporezen: shoppen! De beroemde Orchard Road huist verschillende luxeboetieks, maar Design Orchard, een broedplaats voor lokale ontwerpers, steekt erbovenuit. Hier worden 150 merken uit Singapore in de spotlights gezet: van eigenzinnige mode tot onderleggers gemaakt van eetstokjes. Van de chique Orchard Road trekken we naar een shoppingcenter van een ander kaliber. In Mustafa, volgens velen het walhalla van de wansmaak, kan je werkelijk alles kopen. In de Action van Singapore kan je snuisteren tussen elektronica, souvenirs en kitscherige juwelen. Een ervaring!

Bepakt en bezakt duiken we dieper in de Peranakan-cultuur. Deze cultuur is een smeltkroes van Chinese en Maleise invloeden. Bij The Intan toont een verzamelaar van Peranakan-objecten ons zijn collectie schoenen, antiek en kunst. We sluiten af met een theeceremonie en een privéconcert van onze gastheer.

De dag sluiten we af in een van de boegbeelden van Singapore: Gardens by the Bay. Dit nationale park is een kroonjuweel van stedelijke tuinbouw. Het staat wereldwijd bekend om de futuristische SuperTree Grove, gigantische boomvormige structuren die bedekt zijn met planten en 's avonds tot leven komen met een fascinerend licht- en muziekspektakel. Deze tuinen leren ons hoe we in een warm klimaat toch voldoende groen kunnen implementeren.

We dwalen door de twee grote kassen: de Flower Dome en de Cloud Forest. De Flower Dome, de grootste glazen serre ter wereld, toont bloemen en planten uit alle uithoeken van de wereld. De mysterieuze Cloud Forest heet ons welkom in een wereld verborgen in de mist, met een 35-meter hoge berg en 's werelds hoogste indoor waterval. Toen wij er waren, liep er een expo over Avatar, wat de magische beleving compleet maakte.

Dag 3: regenwoud en cocktail extravaganza

Wie denkt dat je in Singapore enkel natuur kan bewonderen in serres, zal aangenaam verrast zijn door de Southern Ridges. De Southern Ridges is een 10 kilometer lange wandelroute die verschillende parken en natuurgebieden met elkaar verbindt. We wandelen als het ware over het regenwoud dankzij architecturale parels als de Henderson Waves brug. Een uitstekende manier om te ontsnappen aan de stedelijke drukte!

Nu we de benen gestrekt hebben, is het weer tijd voor lunch. Deze keer geen sterrenrestaurant, maar streetfood en plastic stoelen bij Keng Eng Kee Seafood, een adresje dat al lang geen geheim meer is dankzij de passage op Netflix. In no-time staat de tafel vol reuzescampi’s, ribbetjes gemarineerd in koffie en krab klaargemaakt met chili. Een feestmaal kost hier zo’n 15 euro per persoon. Wie wordt hier nu niet blij van?

Terug naar de bruisende stad. In de National Gallery van Singapore krijgen we een rondleiding op maat van lekkerbekken. De Art X Cocktails Tour toont ons kunstwerken die de inspiratie vormden voor al even kunstige drankjes. En uiteraard konden we ook een cocktail proeven!

We wandelen verder rond de Marina Bay, het economische hart van de stad. Toeristen poseren er lustig met de fontein in de vorm van een leeuw, de Manneken Pis van Singapore. Het opvallendste gebouw is echter de Marina Bay Sands, een poepchique hotel in de vorm van een schip. Onze aandacht werd ook getrokken door de Louis Vuitton-winkel aan de haven, die zelfs ’s nachts open is. Want wie wilt er nu geen handtas kopen om 3 uur ’s nachts?

Onze laatste avond in Singapore dineren we in Satay Street, een kleine straat verstopt tussen de skyscrapers waar je streetfood in zijn meest chaotische vorm aantreft. Het is zoeken naar een tafeltje om van de gegrillde rog en satés in pindasaus te kunnen smullen, maar dat is het meer dan waard. Afsluiten doen we op ongekende hoogtes. De bar Mr Stork brengt ons naar de 39ste verdieping van het Andaz Hotel. Met een cocktail – what else? – in de hand vergapen we ons aan de meest indrukwekkende skyline ooit.

Dag 4: Chinatown en eilandpret

De laatste dag starten we met een stevig traditioneel ontbijt bij Ya Kun Kaya Toast, dat bekend staat om zijn kaya toast: geroosterd brood met kaya, een zoete spread gemaakt van kokosmelk, eieren en suiker, vaak geserveerd met een berg boter. Deze toast dippen we in zachtgekookte eieren.

Daarna verkennen we de levendige straten van Chinatown, een historische wijk die een weerspiegeling is van de Chinese invloeden in Singapore. We wandelen langs kleurrijke shophouses, traditionele medicijnwinkels, markten en tempels zoals de Buddha Tooth Relic Temple en de Sri Mariamman Tempel. In het hart van deze wijk ligt het grootste hawkercentrum, een complex met streetfoodkraampjes, van het eiland. Er is er zelfs eentje met een Michelinster!

Voor we huiswaarts keren, mogen we het kind in onszelf loslaten op Sentosa eiland. Dit eiland is met zijn resorts, aquarium, pretparken en zelfs stranden een kruising tussen Centerparcs en Disneyland. Ook de grootste speelvogels komen dus aan hun trekken in Singapore.

Praktische info

Verblijf? Wij verbleven in het Mandarin Oriental Hotel, dat bovendien net een make-over heeft gekregen. Opvalende troeven zijn de gigantische glazen liften die sneller dan het licht naar de bovenste verdieping schieten, de cocktailbar Mo Bar die bij de beste 50 ter wereld hoort en de kamers en het zwembad met zicht op de skyline van Marina Bay.

Vlucht? vliegt vanaf 5 april rechtstreeks vanuit Brussel naar Singapore, en dat 4 keer per week. De stewards heten je welkom in elegante outfits waar de orchidee de hoofdrol speelt. Na je maaltijd verrassen ze je bovendien met een ijsje!

Voor meer informatie over Singapore kan je terecht op Visit Singapore.