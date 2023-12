Vakantietip: Winter in het Zwin

In het Zwin valt in de kerstvakantie extra veel te beleven. In de vogelkijkhutten geven de gidsen tips hoe je vogels kan voederen en hoe je je eigen tuin aantrekkelijk kan maken voor zangvogels. Spot vogels door een telescoop en in de labohut kijk je door een microscoop. De Zwingids vertelt je alles over de zaden, veren en kleine dierenskeletten die je uitvergroot kan zien.