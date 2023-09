Veilingsite viert 15-jarig bestaan met overzicht van opmerkelijkste verkopen van en aan Belgen: 50.000 euro voor DIT stripalbum

Catawiki, een veilingplatform voor bijzondere objecten, viert deze maand het feit dat de eerste versie van haar website - toen nog vooral als catalogus voor stripboeken - vijftien jaar geleden live ging. Vandaag de dag selecteren en beoordelen honderden experts wekelijks meer dan 75.000 objecten die ter veiling worden aangeboden. In de afgelopen vijftien jaar zagen zij in België enkele bijzondere objecten de revue passeren.

België heeft een rijke traditie als pionier in de wereld van de stripfiguren. Dit is ook zeer zichtbaar op de veilingsite.De afgelopen vijftien jaar zijn er veel bijzondere stripalbums geveild op Catawiki. Geen verrassing dat die het altijd heel goed doen onder Belgische kopers en verkopers. Een originele Lucky Luke tekening van Morris werd verkocht voor €9.500 en de Belgische artiest Jeroom veilde vorig jaar voor de eerste keer zijn oeuvre: alle 40 werken werden verkocht en de cartoon ‘Friendly Chap’ bracht maar liefst €10.000 op. In 2019 werd een bijzondere versie van een Kuifje-album ‘Tintin au Pays des Soviets’ geveild. Een Belg kocht het album voor maar liefst €50.000.

Een stukje beroemdheid in huis

Voor bijzondere voorwerpen gelinkt aan onze favoriete sterren zijn we bereid een mooie som geld neer te tellen. Van het iconische Starfleet kostuum gedragen door William Shatner, in zijn rolals James Tiberius Kirk in de film ‘Star Trek V: The Final Frontier’ waar een koper €25.000 voor overhad, tot de hoed die Michael Jackson droeg ten tijde van ‘Smooth Criminal’ (gekocht door een Belg voor €10.000 in 2016). Een Belgische koper telde ook €2.400 neer voor een stukje haar van Napoleon Bonaparte, volgens de legende bij hem afgeknipt op 4 juli 1817. Een andere landgenoot kocht in 2015 een gesigneerde gitaar van Kurt Cobain voor €15.211.

Uit het rariteitenkabinet

En dan zijn er van die opmerkelijke objecten die onder geen enkele categorie lijken thuis te horen maar op Catawiki wel een breed publiek aanspreken. En soms voor verrassend hoge bedragen een nieuwe eigenaar vinden. Een verzamelbox van Pokémon uit 1999 ving in 2023 €19.000. Een menukaart gesigneerd door Walt Disney in de jaren ‘50 werd recent nog verkocht voor €4.401. Het hoofd van een pop aan boord van de Titanic werd in 2018 gekocht door een Belg voor €6.500. En een guillotine uit 1793 - die in 2014 deel uitmaakte van een ‘martel’-veiling - ving €8.000. De prijs voor duurste kookboek is dan weer voor ‘Le Guide Culinair’ van Auguste Escoffier uit 1903. Het bijzondere exemplaar vond een nieuwe eigenaar voor €4.000. In 2020 werd er nog een Märklin opwindboot verkocht uit de periode 1900-1909 voor €7.100. Het bijzondere object was gevonden in een vuilbak.