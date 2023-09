Wat is er te doen dit weekend? Cirque du Soleil gaat steampunk, theater op kindermaat en een jazzy muziekclub

BRUIST!

17/09

Antwerpen BRUIST! is een vrolijk kindertheaterfestival vol speelse concerten en avontuurlijke voorstellingen. Er wordt gefluisterd dat er een gekke neushoorn te zien is en dat de Kovid-Koning er de scepter zwaait, en tijdens Radio Radiostilte kaapt jouw kroost de lokale radiozender. Maar daarnaast is er vooral theater, véél theater. Voor de echte mini’s vanaf 3 maanden installeert Theater De Spiegel met ‘Curiosa’ een speel- en ontdekkingskast, de drieplussers komen in ‘Stok Paard Prins’ van 4Hoog te weten dat prinsen ook verliefd kunnen worden op soldaten, niet enkel op prinsessen. Maar geniet vooral ook van de unieke locatie aan de Antwerpse dokken, een spektakel op zich. En beslis lekker last minute, want je kan voor de voorstellingen geen tickets reserveren.

STUK start

15/9

Leuven Het Leuvense kunstencentrum STUK schiet uit de startblokken, en met grote trots, want het kan na een lange tijd van verbouwingen eindelijk zijn vernieuwde huis opengooien. De feestelijke opening voorziet nog tot diep deze nacht in concerten, voorstellingen, installaties en dj-sets. Namen noemen? Myriam Van Imschoot bouwt een beeldende installatie, je pikt een optreden mee van MC Yallah en filmliefhebbers gaan eens goed zitten voor de Best of Kortfilmfestival Leuven. De nacht wordt ingezet met stevige sets van onder meer Aquarian en Waltur. Hoera, STUK is terug van (nooit) weggeweest!

Bozar opening week

nog t.e.m. 17/9

Brussel BOZAR viert het nieuwe cultuurseizoen met een kleurrijke Opening Week: elke dag proef je van een ander stukje uit het programma, telkens in alle hoeken van het gebouw - zelfs tot op het dak. Zaterdag wordt het Paleis voor Schone Kunsten omgetoverd tot een jazzy muziekclub met Nubya Garcia en STUFF. Zondag zijn de kleinste bezoekers baas tijdens een Family Day, met niet alleen een podiumprogramma voor het jonge volkje, maar ook de hele dag gratis toegang tot de tentoonstellingen Antoni Tàpies en Harlem Fantasy ‘82. Iedereen welkom!

Kurios

Nog t.e.m. 5/11

Brussel Het is intussen zes jaar geleden dat de ploeg van Cirque du Soleil met zijn grote Tent - de ‘Grand Chapiteau’ nog eens in ons land te zien was. Reden te meer dus om je naar Kurios te reppen, een nieuwe show die door het Franse circusbedrijf als ‘steampunk’ wordt omschreven. Steamwat? Steampunk is een subgenre van fantasy waarbij de avonturen zich afspelen in een industriële, mechanische context. Daar voert Cirque du Soleil zijn Zoeker op, die leeft in een rariteitenkabinet, omringd door futuristische machines. Wanneer personages uit een andere wereld in dat universum verschijnen, zetten ze met een vleugje poëzie zijn wereld op z’n kop. Laat je betoveren door de mix van halsbrekende acrobatie, magische melodieën en vertederende acts.

OdeGand

16/9

Gent Het concept blijft ijzersterk: een feestelijk muziekprogramma voor iedereen, een vrije zaterdag en bootjes die je over de Gentse wateren brengen. Muziek klinkt dit jaar zowel in de vele verborgen hoekjes van de stad als langs de idyllische oevers van de Leie. Er zijn maar liefst tien routes die je kan kiezen, met telkens drie verrassende en uiteenlopende concerten. Weense klassiek, een knallende Roemeense fanfare, Scandinavische folk, kolkende Balkanritmes of een Perzisch klankentapijt? Tijdens OdeGand ontdek je muziek waarvan je nog niet wist dat je ze mooi vond. ’s Avonds klinkt muziek verder door de hele stad. OdeGand Soirée daagt je uit om aan de gratis danspodia op drie centrale pleinen in Gent de benen los te gooien.