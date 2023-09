Wat is er te doen dit weekend? Controversieel theater, Paw Patrol in concert en muzikaaldobberen in een ton

Het Theaterfestival

nog t.e.m. 17/09

Brussel Een mens raakt al eens de weg kwijt in het overdadige theateraanbod, maar gelukkig is er Het Theaterfestival als gids. Een jury selecteert jaarlijks de meest belangwekkende voorstellingen van het afgelopen seizoen en presenteert die in afwisselend Gent, Antwerpen of Brussel. Dit jaar is Brussel aan de beurt dus vind je in alle Brusselse zalen toppers, zoals ‘Vake Poes’ van Lisaboa Houbrechts, de jeugdvoorstelling ‘De Bleke Baron’ van Kopergietery of de omstreden voorstelling ‘The Narcosexuals’ van de Nederlandse theatermaker Dries Verhoeven. Daarmee is Het Theaterfestival een beetje de 'Net gemist' van de podiumkunsten: wie tijdens het vorige seizoen deze theaterhoogtepunten door zijn vingers liet glippen, krijgt nu in Brussel een tweede kans.

Paw Patrol Live

09/09

Antwerpen Ouders van jonge kinderen zullen het vlotjes meezingen: PawPatrol, Paw Patrol, we zijn al onderweg! De populaire puppy’s die het kleine scherm dagdagelijks vullen met hun heldendaden hebben nu ook een 3D-versie: in de Antwerpse Stadsschouwburg belooft ‘De Grote Race’ ook aan de allerkleinsten (tweeplus!) een spannende middag vol actie, humor en meezingbare liedjes. In Avonturenbaai is het de dag van de Grote race tussen burgemeester Goodway en burgemeester Humdinger. Terwijl de sluwe burgemeester Humdinger klaar staat om testarten, blijkt burgemeester Goodway spoorloos te zijn verdwenen. Een klus voor de puppy’s, natuurlijk! Blijf na de show nog even hangen om met Chase, Skye of een van de andere zachte helden op de foto te gaan.

Brussels Gallery Weekend

t.e.m. 10/09

Brussel Het hele weekend lang palmt Brussels Gallery Weekend de hoofdstad in met een ambitieus programma waarin de hedendaagse kunsten in al hun diverse vormen om je aandacht strijden. Er zijn gevestigde namen bij de bekende galerijen, maar mis vooral de tentoonstelling niet van curator Sam Steverlynck bij Generation Brussels, die de jonge kunstenaar in de kijker wil zetten die nog niet door een galerij wordt vertegenwoordigd. Je vindt deze expo in Elsene, waar ook het meeting point is. Strijk daar rustig neer om je keuze te maken en je eigen parcours uit te stippelen langs de vele galerijen, of kies voor een geleide wandeling door een bepaalde buurt. Op zondag zijn er workshops voor kinderen, dus maak er gerust een familie-uitje van!

Dobbero

09/09

Meulebeke In Meulebeke hebben ze wel een héél origineel toeristisch concept bedacht: dobberen in een ton. Voor de luttele prijs van 10 euro bemachtig je deze zaterdag een plaatsje in een grote ton, om vervolgens op de vijver van sport- en recreatiecentrum ter Borcht te gaan… dobberen, jawel. Terwijl je dobbert, kan je genieten van enkele gekke acts op het water door verschillende acteurs. Kies zelf welke act jou het meest aanspreekt en vaar zo een eigen parcours. Daarnaast is het mogelijk om te aperitieven op het water: bestel op voorhand een foodbox en geniet van een hapje en een drankje terwijl je lekker uitrust. Nog dorst? Op het water zal ook een bar drijven, om bij te tanken. Gek of geniaal? Ga het vooral zelf uitproberen!

Jazz in ‘t Park

nog t.e.m. 10/09

Gent Het gezelligste jazzfestival om de zomer mee af te sluiten, dat is Jazz in ‘t Park. Het festival viert zijn dertigste editie met een programma om duimen en vingers bij af te likken. Vanavond speelt de veelgeprezen Naima Joris een programma met eigenwijze covers. Morgenavond beloven Flat Earth Society en David Bovée de boel op stelten te zetten. Zondag brengt een hommage aan de iconische Toots Thielemans, en niemand minder dan de Belgische gitaarvirtuoos Philip Catherine sluit de feesteditie af. Jazz in 't Park is traditioneel ook een beetje jazz sur l'herbe: het Voorhavenpark, nieuwe hotspot in het noorden van Gent, vormt de groene achtergrond van zoveel jazzplezier.

