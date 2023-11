In de nieuwste tentoonstelling ‘Carpetland. Critical Tapestries.’ in Kunsthal Extra City in Antwerpenwandel je tussen monumentale tapijten en textielkunst . Twaalf vrouwelijke kunstenaars tonen er hun werk, dat op een bijzondere manier weef- en tapijtkunst van over de hele wereld in het licht zet, en de onzichtbare arbeid en oude technieken die erachter zitten.