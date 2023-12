Weekendtip: lichtfeest in Dossinkazerne Mechelen

Tijdens de donkerste dagen maken we het allemaal graag gezellig met extra kaarsjes en lichtjes. Joden doen dat met Chanoeka, het Joodse lichtfeest. Met liedjes en het sfeervolle warme licht van de chanoekia, de negenarmige kandelaar, is Chanoeka een betoverend feest voor jong en oud.

Lichtfeest

In Kazerne Dossin in Mechelen mogen kinderen meevieren. Steek de kaarsjes van de chanoekia aan, speel met de dreidel, schrijf je naam in het Hebreeuws, eet een soefganiot (dat lijkt op een Boule de Berlin) en luister naar muziek.

Ouders zijn welkom om de workshop mee te beleven of kunnen ondertussen de tijdelijke expo ‘Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa’ bezoeken of een al dan niet geleid bezoek volgen in het Memoriaal.