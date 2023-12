Frietfanaat? Dan is deze tentoonstelling iets voor jou

Een nieuwe tentoonstelling gewijd aan frieten heeft zich zonet gevestigd in het hart van Brussel. De naam van deze tentoonstelling is MAYO en bevindt zich in de Sint-Gorikshallen. Daar krijg je de kans om friet in al zijn glorie te proeven, maar ook kroketten en andere Vlaamse gerechten. MAYO is met andere woorden een liefdesbrief aan onze eigen gastronomie.