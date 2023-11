Dit zijn de ‘Brusseleir van’t Joêr en de Brusseleir vè et Leive’

Cynthia Bolingo Mbongo en cartoonist Gerard Alsteens of GAL zijn donderdag uitgeroepen tot Brusseleir van’t Joêr en Brusseleir vè et Leive, de jaarlijkse verkiezing door de organisatie ’Brusseleir!’, die zich inzet voor het behoud van het Brusselse dialect.

’Brusseleir!’ is een Brusselse vzw die als doel heeft het Brusselse dialect te promoten. Ze doet dat onder andere via het Brussels Volkstejoêter, taallessen, het driemaandelijks be.brusseleir-magazine en evenementen zoals ’De Weik van’t Brussels’

Jaarlijks vindt ook de Verkeezing Brusseleir van’t Joêr en vè et Leive plaats. Vorig jaar wonnen voetbalclub Union Saint-Gilleoise en wijlen politicus Vic Anciaux de prijs. Dit jaar slepen atletiekster en sprintster Cynthia Bolingo Mbongo en cartoonist GAL, of Gerard Alsteens, de prijs in de wacht.

«Voor Brusseleir! is het dit jaar kiezen voor Cynthia Bolingo Mbongo, niet alleen vanwege haar wereldprestaties op de atletiekpiste, maar ook om haar voortrekkersrol voor Brussel», zegt Geert Dehaes, directeur van Brusseleir!

Inclusie

Bolingo strijdt namelijk voor een inclusievere maatschappij, zowel in Brussel als in de sportwereld. Zo is ze onder meer ambassadrice van internationaal sport- en gezondheidsbedrijf Golazo, dat met de liefdadigheidsinstelling «Bolongo Embracing Diversity». Specifiek voor Brussel is ze ambassadrice voor ’Beyond White Line».

Cartoonist GAL wordt Brusseleir vè et Leive. Sinds mensenheugenis zet de cartoonist, tevens ereburger van de gemeente Schaarbeek, Brussel, België en de wereld te kijk.

Met soms bijtende politieke satire, of kritische zelfspot, heeft GAL een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. «GAL heeft humor, heeft zwans en ons insziens ongezouten zelfspot. Wat ondeugend», aldus Dehaes.

«Het is geweldig deze prijs in ontvangst te nemen. Als Brusselse is het een ware eer», zei een ontroerde Bolingo na afloop van de prijsuitreiking.

«Het is omdat ik al zo oud ben en al zo lang in de pers meedraai dat het tijd was dat ze mij verkozen als Brusseleir vè et Leive», aldus GAL tevreden.

