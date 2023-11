Brussel: binnenkort kan je raven in de tunnels op Listen Festival

Listen Festival 2024 vindt plaats van dinsdag 26 tot en met zondag 31 maart 2024 verspreid over heel Brussel. Voor de editie van volgend jaar heeft het elektrofestival opnieuw enkele unieke locaties gestrikt. Het event dat er deze keer uitspringt, is zonder twijfel ‘Listen presents The Tunnels’: een ondergrondse rave in het tunnelcomplex onder het Louizaplein!