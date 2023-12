70-jarige vrouw uit Oeganda zet tweeling op de wereld: «Een mirakel»

Zowel de moeder als de kinderen zijn in goede gezondheid en staan nog onder controle in een ziekenhuis in hoofdstad Kampala. De vrouw is afkomstig van de stad Masaka, zowat 120 km ten westen van de hoofdstad.

Drie jaar geleden bracht ze al een meisje ter wereld. Omdat ze niet eerder kinderen had kunnen krijgen, werd ze weleens uitgescholden, getuigt ze in lokale media.

Moeilijke zwangerschap

Ze vertelt ook dat ze veel last ondervond van de zwangerschap. Ze ging naar een ziekenhuis in de buurt, en kwam uiteindelijk terecht bij dokter Edward Sali die haar naar Kampala liet overbrengen. De vader van de tweeling, die ze in 1996 leerde kennen, liet haar in de steek zodra ze naar Kampala was overgebracht. «Dokter Sali heeft voor alles gezorgd», zegt ze.