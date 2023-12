Achterste van vrachtwagenchauffeur vliegt in brand nadat vape in zijn zak ontploft (video)

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s lanceert CosMc’s, een nieuw kleinschalig drankenconcept. In die vestigingen zullen dranken zoals ‘churro frappés’ of ‘tropical spiceades’ te verkrijgen zijn, maar ook enkele voedingsproducten, zoals de ‘Egg McMuffin’ ontbijtsandwich. Een eerste locatie van het pilootproject opent deze maand nabij Chicago, negen andere volgend jaar in Texas.