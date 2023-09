Aldi haalt Pirato-chips uit de rekken: «Voor mij is dit een besparing»

Herkenbaarheid

Waarom haalt Aldi zo’n geliefkoosde chips uit de rekken? «Internationaal zijn we de huismerken aan het herdenken», zegt woordvoerder Jason Sevestre aan het Nieuwsblad. «We willen naar minder merken, niet naar minder producten, maar gewoon naar minder verschillende namen. Doel is de herkenbaarheid te verhogen. Zo hebben we om te beginnen verschillende andere snacks die naast Pirato ook nog een eigen naam hebben. Die komen allemaal onder Sun Snacks. Daarnaast is het ook handig dat wanneer je in pakweg Spanje een Aldi binnenstapt, je dezelfde merken terugvindt zoals hier.» Gezien het merk ‘Sun Snacks’ al bestond, haalt die het van de naam Pirato. Aldi zegt wel dat ze er alles aan doen om de nieuwe chips hetzelfde te laten smaken als de Pirato’s.