Australische vrouw aangeklaagd voor moord na paddenstoelenlunch

De 49-jarige Erin Patterson had eind juli beef wellington gemaakt voor haar schoonouders, van wie ze vervreemd was geraakt, en voor de zus van haar schoonmoeder en haar man. Alleen die laatste overleefde het. Volgens de politie vertoonden ze allemaal symptomen van het eten van de groene knolamaniet. Dat is een van de giftigste paddenstoelen ter wereld, die in het Engels ook wel ’death cap’ wordt genoemd (doodskap).

Patterson werd donderdag gearresteerd in haar huis in Leongatha, in de buurt van Melbourne. Ze ontkent dat ze hen bewust vergiftigd heeft en zegt dat ze de paddenstoelen had gekocht in een Aziatische supermarkt. Ze zou zelf ook zijn behandeld in het ziekenhuis na de bewuste maaltijd, schrijft ABC News.