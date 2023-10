Brits koppel klaagt buurman aan vanwege krakende vloer: «Het is een marteling»

Sergey Grazhdankin en zijn vrouw Maria wonen in een appartement in Londen dat meer dan 1 miljoen pond waard is. Voordat hun nieuwe buren hun intrek namen in het appartement boven hen, leefden Sergey en Maria in een oase van rust. Maar hun leven is nu een «pure hel» geworden, vooral de nieuwe houten vloer van hun buren is hen een doorn in het oog. «Tijdens de week worden we tussen 5u30 en 7u30 al wakker door het geluid van de krakende vloer, voetstappen en meubels», zegt Sergey. «Tijdens het weekend worden we al wakker tussen 7 uur en 8 uur, door gewandel, geklop, springgeluiden, rennende kinderen en stemmen. Overdag houdt de overlast altijd aan. Het voelt alsof we in een gedeeld appartement leven met een andere familie. Het is onmogelijk om in rust te leven en ons eigen ritme aan te houden. Het is een pure marteling.»