Britse man onthult het geheim achter zijn recordbrekende komkommer

Hoe groter, hoe beter: dat is het motto van de 51-jarige groenteboer Vincent Sjodin. Zijn specialiteit is belachelijk grote groentes kweken. Twee jaar geleden brak hij al een wereldrecord met een pompoen van 116 kilogram. Eind september haalde hij zijn tweede record binnen met de gigantische komkommer.

De beste zaadjes

«Ik begon zes jaar geleden met het kweken van enorme groentes nadat ik bij een tentoonstelling van reusachtige groenten gezien had», vertelt hij aan BBC. «Ik weet nog dat ik mijn vrienden vertelde: ‘ik ga dat ook doen, volgend jaar kom ik terug’.» Het jaar nadien stond hij daadwerkelijk voor de eerste keer met zijn vruchten te pronken. Sindsdien kweekte hij tomaten ter grootte van een voetbal en een aardappel van 2,4 kilo. Het leverde hem de bijnaam ‘Vince the Veg’ op.

Zijn donkergele komkommer is 400 gram zwaarder dan die van de vorige recordhouder. Hoe hij het doet? «Ik ga online op zoek naar tips en win advies in van andere kwekers. Er bestaan enkele heel goede Facebook-pagina’s daarvoor», gaat hij verder. Maar het belangrijkste zijn de zaadjes: «Ik ruil de mijne met mensen van over de hele wereld. De zaden van mijn pompoen heb ik geruild met mensen uit Amerika en Duitsland. Dat ga ik dan opnieuwdoen met de zaden uit deze komkommer. Iedereen wil zaden van een wereldrecordwinnaar.»