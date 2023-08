Burger King voor de rechter vanwege te kleine Whopper

Amerikaanse klanten trokken naar de rechter over de Whopper. Zij beschuldigen Burger King ervan klanten te misleiden met hun advertenties. Op foto’s ziet het vlees er sappiger uit en zijn de groentjes «overvloedig», menen ze. In realiteit blijft daar volgen hen maar weinig van over. Ze beweren bijvoorbeeld dat de burger in advertenties 35% groter is dan in werkelijkheid, met dubbel zoveel vlees dan wat ze uiteindelijk geserveerd krijgen. Een districtsrechter oordeelt nu dat de zaak voor de hogere rechtbank moet komen. Advocaat Anthony Russo zal pleiten in naam van de misnoegde klanten.