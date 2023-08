Colosseum bindt de strijd aan met hevige rattenplaag: «Toestand is onder controle»

Het stadsbestuur nam meteen maatregelen ter bestrijding van de knaagdieren, zo klinkt het zaterdag in een mededeling van de stad. Zodra de eerste meldingen over ratten binnenliepen, zouden de nodige stappen opgestart zijn.

De toestand aan het Colosseum is «volkomen onder controle», zei Sabrina Alfonsi, een hoge milieuambtenaar van Rome, luidens een mededeling. De voorbije dagen nam het personeel van de stedelijke afvalophaling en de landschapsverzorging de nodige maatregelen. Zo zijn vallen geplaatst, werden holen in plantsoenen gecontroleerd en is het zwerfvuil in de omgeving van het amfitheater opgeruimd. Samen met de beheerders van het Colosseum wil men nu verdere stappen voor de verdelging van de ratten zetten.