CUTE. Duiker heeft niet door dat zeehond hem wil redden (video)

Op beelden is te zien hoe de zeehond meerdere keren in de kap van de duiker bijt om hem naar boven te trekken, maar de duiker denkt dat het dier gewoon wil spelen. De duiker is helemaal niet in gevaar, toch beslist de zeehond om er een tweede zeehond bij te halen. Wanneer ze de duiker dan nog niet naar boven kunnen trekken wordt de hele familie opgetrommeld. Pas dan heeft de duiker door wat de zeehonden willen doen en laat hij zich gewillig mee naar boven trekken.