Deze beer is officieel de dikste van Alaska: «Ze is taai, veerkrachtig en sterk»

In het zuiden van Europa, en vooral in Griekenland, zal de klimaatverandering de gezinnen het zwaarst in hun portefeuilles treffen. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité dat woensdag is voorgesteld tijdens een evenement in Brussel. In de noordelijke landen lijkt de impact tegen 2050 beter mee te vallen.