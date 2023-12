Deze grappige nummerplaat lokt veel reacties uit: «Typisch Belgisch!»

Als je dan al 1.000 euro betaalt voor een gepersonaliseerde nummerplaat, zorg je maar beter dat het de moeite is. En wat is er mooier dan een ode aan de Belgische friet?

«Waar is de special»

Deze wagen koost voor de nummerplaat ‘kuriwust’ en valt bij velen in de smaak. Op sociale media wordt er goed mee gelachen. «En vanachter special zeker?» of «lekker», lezen we zoal in de reacties. De nummerplaat zou afkomstig zijn van een frituur in Tremelo én er zou daadwerkelijk ook nog een «special» rondrijden. Slimme marketing!