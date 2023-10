Dit zijn de finalisten van de Comedy Wildlife Photo Awards 2023

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie achter de Comedy Wildlife Photo Awards heeft haar shortlist voor 2023 onthuld. Het publiek mag stemmen voor het grappigste kiekje in de categorie ‘People’s Choice Award’ – de publieksprijs, zeg maar. Wie stemt maakt kans op een geldprijs van 500 Britse pond, zo’n 578 euro.

Gaat de prijs naar de bolvormige zeehond die langs de Engelse kust galoppeert? Of wat dacht je van de elegante aap uit Ubud die zijn staart als nepsnor gebruikt? Misschien ben je wel gecharmeerd door de verrukte schildpad die vriendschap sluit met een libel, of het energieke buideldier met z’n ‘jazzhandjes’?

Goede doel

De awards, in 2015 opgericht door professionele fotografen Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam, promoten het behoud van wilde dieren. De wedstrijd van dit jaar steunt Whitley Fund for Nature, een Britse liefdadigheidsinstelling die natuurbeschermers over de hele wereld helpt te financieren. Onder de juryleden bevinden zich Britse beroemdheden zoals tv-presentatrice Kate Humble en komiek Hugh Dennis, maar ook gerenommeerde natuurfotografen Daisy Gilardini en Will Bullard-Lucas.