Dit zijn de meest gestolen items in hotels

Wellness Heaven, een Duitse gids gespecialiseerd in luxe hotels en spa's, ondervroeg 1.376 hotelmanagers. Het doel was om te weten te komen welke items het vaakst gestolen werden door gasten. En hun antwoorden waren opvallend...

Niet zo onschuldig

Verrassend genoeg wordt geschat dat een kwart van de gasten een decoratief element of zelfs een kunstwerk steelt. Deze items hebben 4,3 keer meer kans om gestolen te worden in een vijfsterrenhotel dan in een viersterrenhotel, tegen alle verwachtingen in. Op dezelfde manier worden tablets zes keer vaker gestolen in vijfsterrenhotels dan in goedkopere hotels.