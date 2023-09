Dit zijn de oudste schoenen van Europa

Spaanse wetenschappers hebben de oudste schoenen van Europa geïdentificeerd. Het gaat om zesduizend jaar oude sandalen die al in de negentiende eeuw werden aangetroffen in een grot die geplunderd werd door mijnwerkers, maar onlangs opnieuw werden geanalyseerd, schrijft de Britse openbare omroep BBC vrijdag.

De sandalen die bestaan uit geweven gras, werden door de lage vochtigheidsgraad en koele wind in de grot uitzonderlijk goed bewaard. De onderzoekers analyseerden ook een mand en een aantal werktuigen.

Voorwerpen tot 9.000 jaar oud

De objecten zijn «de oudste en de best bewaarde set plantaardige vezelmaterialen in Zuid-Europa die tot nu toe werden ontdekt», aldus medeauteur van het onderzoek María Herrero Otal. «De technologische diversiteit en de behandeling van ruwe materialen tonen de vaardigheden van de prehistorische gemeenschappen.»

Nieuwe technieken hebben aangetoond dat de collectie van 76 objecten gevonden in de Cueva de los Murciélagos (of Vleermuizengrot) in Andalusië 2.000 jaar ouder zijn dan eerst gedacht. Sommige voorwerpen zijn 9.000 jaar oud.

De sandalen bleken te bestaan uit verschillende soorten gras, maar ook andere materialen zoals leder en kalk. Ze dateren volgens de onderzoekers uit het Neolithicum en zijn ouder dan de 5.500 jaar oude lederen schoenen die in 2008 werden aangetroffen in een grot in Armenië.

Vleermuizengrot

De Cueva de los Murciélagos werd in 1831 voor het eerst betreden door een man die uitwerpselen van vleermuizen verzamelde om er meststoffen van te maken. Minder dan twintig jaar later ontdekten mijnwerkers die in de grot aan het werken waren een gallerij met onder meer deels gemummificeerde lichamen, manden, houten werktuigen en een gouden diadeem.