Dronken man klampt zich 400 kilometer lang vast onder vrachtwagen omdat hij geen taxi wou betalen

In plaats van in het dertig minuten verderop gelegen Coffs Harbour, in de deelstaat New South Wales, eindigde de 43-jarige man in de kuststad Gold Coast, in Queensland, berichtte het Australische persagentschap AAP onder aanhaling van de politie. Hij was er naar eigen zeggen van uitgegaan dat hij aan een rood verkeerslicht op de Pacific Highway wel van de vrachtwagen zou kunnen springen, maar de vrachtwagenchauffeur had overal groen en kon dus in één ruk doorrijden naar zijn bestemming.